"Estamos mal pero vamos bien" y los vuelos a la estratófera: Menem en frases

domingo, 14 de febrero de 2021 13:04

El fallecido expresidente y exsenador nacional Carlos Menem pronunció algunas de las frases que quedaron en la historia de la política argentina, como cuando, al aludir a la privatización de los trenes argentinos, anunció: "Ramal que para, ramal que cierra".



A continuación, algunas de las frases más famosas del exgobernador riojano que falleció hoy a los 90 años.



"Estamos mal, pero vamos bien" (durante los primeros meses de su primer gobierno, cuando la hiperinflación hacía estragos).



"En 1995 vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar" (en referencia a la política de saneamiento del Riachuelo que permanece como el curso de agua más contaminado del país).



"Voy a gobernar para los niños pobres que tienen hambre y los niños ricos que tienen tristeza" (durante la campaña presidencial de su elección en 1989).

"Mi libro de cabecera son las obras completas de Sócrates" (Durante un acto en Casa de Gobierno. También, durante un homenaje a Jorge Luis Borges, aseguró que había leído todas sus novelas, cuando el escritor argentino sólo había escrito cuentos y poemas.).



"Julio César les decía a sus hombres: 'No temáis, vais con César y su estrella'. Yo les digo a ustedes: 'No temáis, vais con Carlos Menem y su estrella" (En un acto partidario. Antes había pronunciado la misma frase cuando, en un vuelo entre Oceanía y el sudeste asiático, el avión en el que viajaba la delegación argentina se sacudía por las fuertes turbulencias).



"Síganme, no los voy a defraudar" (campaña proselitista de 1989).



"Hermanos de mi patria" (forma usual de comenzar sus alocuciones públicas)



"Los abrazo sobre mi corazón. A triunfar, a triunfar" (habitual forma de finalizar sus discursos de campaña)



"Salariazo y reactivación productiva" (Dos de las promesas de la campaña de 1989)





"Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizá se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales, con todas las seguridades habidas y por haber, van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratósfera, y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma, que en una hora y media podremos estar desde Argentina en Japón, Corea o en cualquier parte del mundo. Y por supuesto, los vuelos hacia otros planetas, el día que se detecte, de que en otros planetas también hay vida" (Apertura del ciclo lectivo 1996 en una escuela de Salta".



"Estamos en búsqueda de vida en el espacio, en planetas, en asteroides.. En una de esas en los próximos cuatro años me dedico a hacer un curso de astronauta" (Mismo acto).



"Para la mitad de mi próximo mandato, venceremos al desempleo" (Campaña electoral de 1995).



"Los pueblos que olvidan su historia, repiten la historia. Como nos olvidamos de los acontecimientos de 1955, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del Dr. Alfonsín... eh, Frondizi. Son radicales los dos"



"Yo no uso sobretodo, prefiero un poncho" (a la Reina Isabel II en 1998 durante su visita al Reino Unido mientras le colocaba a la monarca una chalina de vicuña sobre los hombros).



"El poder no es un bien ganancial" (explicación luego de haber excluido a su exesposa, Zulema Yoma, de la Quinta Presidencial de Olivos antes de divorciarse definitivamente).



"Mi intuición me está diciendo que antes del año 2000, las Malvinas volverán a poder de la República Argentina". (discurso durante sus últimos años de mandato)



"¿Por qué lo voy a llamar a Kirchner si perdió?" (luego de salir primero en las elecciones de 2003 que obligaron a una segunda vuelta electoral).



"La segunda vuelta será un paso formal, nada más. Vamos a ganar rotundamente." (durante la campaña de 2003 en la que se enfrentó con Néstor Kirchner aunque, finalmente, decidió no participar de la segunda vuelta electoral).



"Entré por la puerta grande y salí por la puerta grande" (dicho a la salida de un sanatorio en 2006, donde había ido a hacerse un chequeo).