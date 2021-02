Argentina superó los 50 mil muertos por coronavirus

viernes, 12 de febrero de 2021 19:31

Otras 155 personas murieron y 7.151 se contagiaron con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el número de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 50.029, en tanto un avión de la empresa Aerolineas Argentinas arribó esta tarde a Aeropuerto Internacional de Ezeiza con otras 400 mil dosis de la vacuna Sputnik V.



El Ministerio de Salud de la Nación también informó que la totalidad de casos positivos asciende a 2.015.496, de los cuales 1.814.160 son pacientes recuperados y 151.307 son casos confirmados activos.



La cantidad de personas internadas en terapia intensiva alcanzaron las 3.538 personas en todo el país, mientras que el porcentaje de camas ocupadas es de 54,6% a nivel nacional y de 59,8% en el Ärea Metropolitana Bonaerense.



De los casos registrados hoy corresponden a Buenos Aires 3.207, Ciudad de Buenos Aires 812, Catamarca 122, Chaco 119, Chubut 232, Corrientes 56, Córdoba 649, Entre Ríos 169 , Formosa 25, Jujuy 35, La Pampa 71, La Rioja 29, Mendoza 144, Misiones 105, Neuquén 310, Río Negro 155, Salta 91, San Juan 61, San Luis 10, Santa Cruz 121, Santa Fe 330, Santiago del Estero 52, Tierra del Fuego 47 y Tucumán 199.



En este contexto, la cuarta partida de vacunas rusas Sputnik V llegó hoy al país, en un avión de Aerolíneas Argentinas que aterrizó en el aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras un vuelo de casi 17 horas procedente de la Federación Rusa.



La nave tocó tierra con 400 mil dosis de la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya de Rusia, luego de haber despegado desde el aeropuerto Internacional Sheremetievo a las 2.02 (hora argentina) ante las demoras provocadas por una intensa nevada que retrasó la carga de las vacunas.



Ese temporal de nieve ocasionó congestión en el tráfico del aeropuerto y complicó las operaciones de carga, tanto de la aeronave argentina, como de otras compañías, en una jornada en la cual se registraron 15 grados bajo cero en la zona de Moscú, la capital rusa.



Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo hoy que se espera una segunda ola de contagios de coronavirus "para mayo", aunque destacó que, en ese mes, está previsto tener "un buen porcentaje de vacunados que sean (personas con) factores de riesgo".



"No estamos en una segunda ola, yo espero que la segunda ola fuerte se establezca para mayo, analizando lo que ha sucedido en otros países. Pero me preocupa que marzo y abril, con actividades sociales que el año pasado no estaban, podrían emular las condiciones de diciembre", afirmó Kreplak.



El ministro sostuvo que, "al analizar lo que ha sucedido en todos los países del mundo cuando empieza el frío, es cuando uno espera la segunda ola".



En tanto, el Consejo Federal de Educación ratificó hoy el retorno a las clases presenciales en todo el país de acuerdo con la situación epidemiológica de cada región y con condiciones de seguridad sanitaria que garanticen el cuidado de la salud, bajo la premisa de que "sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro", según afirmó el presidente Alberto Fernández al cerrar el encuentro.



La 102° Asamblea del Consejo Federal de Educación definió trabajar en "el proceso de retorno a las clases presenciales en todo el país según la situación epidemiológica de cada región y bajo condiciones de seguridad sanitaria que garanticen el cuidado de la salud de la comunidad educativa y la implementación de los protocolos aprobados", se informó oficialmente.



"Volver a clase esta vez no tiene las características de un día de marzo cualquiera: es volver llenos de cuidados, preservando la distancia y la cercanía de docentes y alumnos, y priorizando a la salud de los docentes, a quienes debemos ayudar en su vacunación lo antes posible", afirmó el Presidente, acompañado en el encuentro por el ministro de Educación, Nicolás Trotta.



En el plano internacional, la carrera que el mundo libra contra el coronavirus para concretar mayor número de vacunaciones parece ya no respetar reglas ni estrategias sanitarias, por cuanto la demora en la producción de las vacunas llevó a varias naciones a buscar soluciones temporarias para frenar la pandemia, que ya ha causado casi 108 millones de contagios y se acerca a los 2,4 millones de muertes.



Las autoridades sanitarias francesas, por ejemplo, aconsejaron hoy aplicar "una sola dosis" de la vacuna a las personas que ya tuvieron la enfermedad, convirtiéndose en el primer país que formula esta recomendación.



Los pacientes que tuvieron Covid-19 "desarrollaron una memoria inmunológica tras la infección. La dosis única de la vacuna desempeñará así un papel recordatorio", explicó la Alta Autoridad de Salud francesa (HAS), en una recomendación que todavía no recibió el aval del Gobierno.



La HAS recomienda también que la inyección sea entre los tres y los seis meses posteriores a haber tenido Covid-19.



Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió "más estudios" para validar esta solución y mantuvo su recomendación de que se utilicen dos dosis, también en aquellas personas que ya superaron la infección.