Vuelta a clases: justificarán inasistencias al trabajo de padres o personas indispensables en el hogar

jueves, 11 de febrero de 2021 22:44

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, modificó hoy el artículo 3 de su resolución del 16 de marzo último y dispuso que a partir del ciclo lectivo 2021 en cada jurisdicción se justificará la inasistencia del progenitor o persona adulta responsable a cargo cuya presencia en el hogar sea indispensable para el cuidado de niños o adolescentes.



Según la resolución ministerial, esa justificación será considerada los días en los que no concurran a clases presenciales en el establecimiento educativo o los que asistan con jornada presencial reducida y no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual.



"La persona alcanzada por esa justificación deberá notificar esa circunstancia a su empleador y, para permitir el adecuado control, tendrá que completar una declaración jurada que contenga los datos del niño o adolescente, el grado o año que cursa, los datos del establecimiento educativo al que concurre y el régimen de presencialidad dispuesto en esa institución", puntualizó Moroni en la resolución difundida esta tarde y que se publicará mañana en el Boletín Oficial, según consignaron fuentes de la cartera laboral.



Además, deberá declarar que su presencia en el hogar es indispensable para el cuidado del niño o adolescente y los días en los que no concurran a clases presenciales o no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual del establecimiento educativo.



La cartera laboral añadió que podrá acogerse a esa justificación solo un progenitor o persona por hogar, responsable de los cuidados, concluyó la Resolución 2021-60.



Al explicar la modificación al régimen de licencias, Moroni sostuvo hoy que "se asiste a un fenómeno del medioevo en pleno siglo XXI" y que "la pandemia de coronavirus complicó todo", además de remarcar que la medida renovó "la justificación de la inasistencia, aunque con la diferencia que las provincias tendrán sus propias modalidades".



"Las jurisdicciones tendrán sus propias medidas y modalidades y determinarán el inicio de las clases presenciales. Solo habrá que presentar una declaración para detallar días y horarios de sus hijos para que el empleador, si lo desea, puede ejercer control", afirmó.



El ministro añadió que "no se solicitará ninguna certificación especial o que la expida el colegio, porque es el principio de buena fe el que rige todo acuerdo entre las pates", y concluyó que, por ello, la cartera de Trabajo solo solicitará "una declaración".



Moroni ya conversó con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, para que esos datos del régimen de asistencia sean públicos a fin de que los empleadores puedan chequearlos.