El drama de una Leona: denunció a un acosador y fue amenazada

Agustina Albertario, integrante de Las Leonas, el seleccionado argentino de hockey sobre césped, denunció hoy ante la Justicia de Mar del Plata que un acosador sobre el que rige una restricción de acercamiento desde el último verano violó esa medida y continúa hostigándola, informaron fuentes judiciales.

Albertario se presentó durante la mañana ante el fiscal Fernando Castro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1, y realizó una ampliación de la denuncia radicada en 2020 por "amenazas y exhibición" contra Juan Mariano García Sarmiento, residente en la localidad balnearia.

La jugadora aseguró que el hombre violó la restricción de acercamiento que el año pasado había fijado la Justicia de Garantías, y continúa acosándola a través de redes sociales y mensajes, mientras ella realiza la pretemporada con el resto del plantel en Mar del Plata, como parte de la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Albertario, de 28 años, radicó esta ampliación de su denuncia, acompañada por su padre y por una representante del cuerpo técnico de Las Leonas.

Desde el último verano, la jugadora denuncia que García Sarmiento la acosa a través de redes sociales y con escritos, y que pese a la medida de restricción vigente, le envía imágenes en las que aparece semidesnudo y amenazas por haberlo acusado ante la Justicia.

En este sentido, el abogado de la joven, Carlos Frasquet, radicó además ayer una ampliación de denuncia en la Fiscalía 9 de la Ciudad de Buenos Aires, en la que solicitó que se disponga la detención del acusado, y que se fije "con carácter muy urgente" una custodia policial en el Hotel Costa Galana, donde ella y el resto de la delegación se hospedan en Mar del Plata.

En su presentación, Frasquet aseguró que "en forma diaria siguen ocurriendo hechos muy preocupantes y que han puesto en alerta a la ciudadanía y a la prensa en general, y en particular a la víctima", así como "al resto de jugadores del equipo seleccionado argentino, al cuerpo técnico y a la Confederación Argentina de Hockey, que desde los distintos puntos del país sigue el caso con atención y profunda preocupación".

El abogado consideró que el imputado "se burla de la justicia pese a la existencia de una medida de restricción de acercamiento".

Según TN, ahora “el imputado envió videos” a Agustina Albertario en los que “nuevamente realiza actos de acoso” mediante “monólogos” e imágenes en las cuales “se lo observa acostado, con el torso desnudo y haciendo alusión a una relación personal inexistente, lo cual puede ser fruto de una situación de delirio o consecuencia de una obsesión”, por la reiteración de hechos que comenzaron en enero de 2020.

En los videos adjuntados en la nueva denuncia contra García Sarmiento, “le reprocha a Agustina Albertario haberlo denunciado” en la ocasión anterior.

En esta nueva ocasión, el imputado “le refiere claramente (a la víctima) que no lo vuelva a denunciar para no empeorar las cosas, quedando en evidencia que su conducta queda comprendida en la figura del artículo 149 bis del Código Penal”, que sanciona a quien “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

