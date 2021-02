Trotta, polémico: "es una discusión falaz decir que la educación debe ser un servicio esencial"

lunes, 1 de febrero de 2021 00:48

Una polémica declaración vertió el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y generó gran revuelo en las redes sociales. El responsable de la cartera educativa nacional aseguró este domingo que “es una discusión falaz decir que la educación debe ser un servicio esencial”.

Fue en una entrevista radial después de que le preguntaran sobre el proyecto de ley que presentaron senadores de Juntos por el Cambio para que la educación sea considerado un servicio esencial.

"Para mi es una discusión falaz decir que la educación debe ser un servicio esencial. Por supuesto tiene que ser una de las prioridades de todo gobierno pero no siempre lo es. Inclusive con la tardía preocupación que tiene el ex presidente Macri con la agenda educativa, yo le diría por qué no la tuvo antes", señaló Trotta.

Luego consideró que ese planteo “tiene como objetivo poner a los docentes como parte del problema y no de la solución”.

Según Trotta, la educación “tiene que ser prioridad de todos los gobiernos pero no siempre lo es”, y citó como ejemplo la gestión de Cambiemos: “Después de una década de esfuerzo, en el 2015 logramos superar el 6% del PBI en la educación. Los cuatro años de Macri se caracterizaron en una caída de la inversión educativa hasta el 4,9% en 2019”.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, según reprodujo Infobae: falaz significa falso, mentiroso. Es un adjetivo que deriva de falacia, y una falacia es una mentira, un fraude o un engaño. El ministro de Educación dijo que la educación no es un servicio esencial. Un principio básico de nuestro ordenamiento social, y de (casi) todos los países del mundo, calificado de falacia por el más alto funcionario del área.

El proyecto de ley que presentaron los senadores opositores indica que “la educación es un bien social por el cual todos debiéramos adoptar conductas positivas y activas que aseguren su vigencia, independientemente de constituir un derecho humano individual es, simultánea y claramente, un bien social, colectivo, por el cual se generan obligaciones para el Estado”.

El documento, que lleva la firma de los legisladores Pablo Blanco, Laura Rodríguez Machado, Mario Fiad, Silvia Elías de Pérez, Humberto Schiavoni y Pamela Verasay, entre otros, considera que “la pandemia que atravesamos durante todo el año 2020 - y que nos seguirá acechando al parecer buena parte del presente año- ha dejado a la luz una verdadera tragedia educativa”.

“Es necesario garantizar los recursos necesarios para sostener el contacto entre las familias y las escuelas, especialmente en los contextos más vulnerables, para asegurar el sostenimiento y devolución de las actividades escolares, y también dar seguimiento a la situación emocional de los chicos. Cada día que pasa con las escuelas cerradas se consolida esta catástrofe generacional, que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto”, indicaron en el ese texto.