Macri apeló su procesamiento por presunto espionaje ilegal con un durísimo ataque al juez Bava

lunes, 6 de diciembre de 2021 14:12

El ex presidente Mauricio Macri apeló el procesamiento en su contra por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan, volvió a recusar al juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, e insistió en que el expediente debe aterrizar en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Pero además, sugirió que no fue el juez Bava quien escribió el auto de procesamiento sino una tercera persona, a la que no identificó pero calificó como “ghostwritter” (escritor fantasma).

Sin mencionarlo, el escrito parece aludir al ex juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, hoy a cargo del juzgado federal con competencia electoral de La Plata, ya que la estructura que lo acompañaba antes de la mudanza permanece intacta en el juzgado. El abogado Pablo Lanusse embistió nuevamente contra el juez Bava, a quien descalificó por “su parcialidad, falta de independencia y prejuzgamiento” y por la “falta de fundamentación” del procesamiento.

El letrado atacó al procesamiento porque –según su opinión- fue “parcial, sesgado, tergiversado y acomodaticio”. Según Lanusse, el juez Bava actuó movido por “prejuicios” y por una intención electoralista, pues produjo el llamado a indagatoria en pleno desarrollo del proceso de renovación parlamentaria.

Macri afirmó, a través de su abogado, que no ordenó ni utilizó informes de inteligencia ilegal producidos ni sobre familiares de víctimas del submarino hundido, ni en ningún otro caso. La acusación, en ese contexto, fue producto de “una forzada construcción antojadiza, voluntarista y sesgada de la inexistente responsabilidad” del ex presidente en el espionaje ilegal.

La resolución –añadió el escrito de apelación- estuvo “marcada por un designio ideológico impropio de un auto jurisdiccional -más próximo a una mediocre arenga de barricada que de una decisión proveniente de un Juez de la Constitución Nacional-, que viola el principio de legalidad, de culpabilidad, de personalidad”.

“Resulta tan repulsiva y estremecedora la barbaridad que se conjetura (…) que clama por su urgente e inmediata corrección para volver a colocar a la búsqueda de la verdad en el fiel de su balanza destruido por la parcialidad y ausencia de independencia del juez Bava”, resume el texto. La apelación será elevada a la Cámara Federal de Mar del Plata, que deberá resolver si confirma o revoca el procesamiento contra el ex presidente Macri.