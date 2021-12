Estremecedor video: un periodista se enteró al aire que le desvalijaron la casa

viernes, 31 de diciembre de 2021 00:00

Este jueves, un estremecedor momento se vivió al aire de Crónica, cuando un periodista se enteró en vivo que malvivientes le estaban desvalijando su casa y debió cortar la nota.

El hecho se inseguridad, bronca y dolor la vivió el periodista Alejandro Pueblas. "¿Esteban [Trebucq] me ves?", le preguntó el movilero al conductor en medio de una entrevista. "Me acaban de entrar a robar a mi casa. Me avisan que me rompieron el ventanal de mi casa. Yo me tengo que ir del móvil. Perdonen. 132 entre 65 y 66 en Los Hornos, La Plata. Tengo gente adentro de mi casa. Me están desmantelando mi casa", anunció Alejandro al aire de Siempre Noticias.

El momento generó la sorpresa y el dolor de todos en el piso de Crónica, que no podrían creer lo que se habían enterado sobre su compañero. De inmediato, el joven salió para su casa desde donde momentos después habló de su propia historia, esas que a diario cuenta y que hoy le tocó vivir en carne propia.

“Más allá de las peleas que a veces tenemos en cámara, tengo una enorme admiración por Pueblas, y la tenemos todos. Es un pibe que se ha ganado el corazón de todos los que laburamos acá. Les voy a contar una cosa, fue elegido el mejor compañero de Crónica. Lo queremos muchísimo y entró hace muy poquito al canal”, confesó Esteban sobre Pueblas, mientras se dirigía a su casa.

. “Es un pibe que se hizo de recontrabajo, creo que hasta vivió en la calle. ¿Y vieron lo que hizo?, no abandonó el laburo. Contó primero lo que estaba pasando y después lo dejó. Es gente que merece que le vaya bien", sostuvo sobre el movilero. Mirá el video: