Encontraron el cuerpo de Nancy Videla, la mujer que era intensamente buscada

viernes, 3 de diciembre de 2021 08:41

El cuerpo hallado en el contrapiso del domicilio en la localidad de Ingeniero Budge corresponde a Nancy Videla y se procedió a la detención del dueño de la vivienda donde se encontró a la mujer, según confirmó este viernes la DDI de Lomas de Zamora.

"Habiéndose cumplimentado la medida en el domicilio de la calle Bucarest 2531 de Lomas de Zamora junto a personal de Policía de la Ciudad, se procede al hallazgo de cuerpo femenino sin vida el cual se identifica de manera positiva como Videla Nancy Beatriz, de 31 años", señaló el parte.

El mismo indicó que el cuerpo de la mujer se halló "enterrada en el contra piso mencionado", a la vez que añadió: "Por ello inmediatamente personal de esta DDI procede a la detención de Damián Lezcano Mendoza".

Esta detención el "por el delito de femicidio", mientras que se dispuso "el secuestro de dos aparatos celulares propiedad Lezcano" y que el apresado "sea trasladado por personal de Policía de la Ciudad", medida esta que "es también avalada por el Juzgado de Garantías nro. 05 de Lomas de Zamora".

Esta madrugada, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó el hallazgo del cuerpo de una mujer en un domicilio ubicado en la calle Bucarest 2531 de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

Un llamado al 911 fue clave para orientar la investigación. Según relató la testigo, "la mujer desaparecida solía ir seguido a lo de Lescano y este le prestaba dinero para pagar el alquiler de su casa".

"Esa chica (Nancy) iba siempre a tomar mate con una persona, en Ingeniero Budge. Yo a Nancy la conocí en su casa. Cada vez que iba a cobrarle la jubilación, esta persona venía a buscar plata. No sé qué relación tendrán ellos. A mí me pareció que tenían algo sentimental", relató la mujer a la operadora, luego de pedir que cuidaran su identidad.

"Yo el viernes estuve con él, le fui a cobrar la jubilación. El lunes cuando vi las noticias en las redes sociales, le pregunté: '¿Sabés algo de ella?'. 'No, no sé nada. No apareció más', me dijo", relató la mujer que llamó al 911. La persona que llamó al 911 cree que mantenían una relación amorosa, al tiempo que desconocía cuando fue la ultima vez que se vieron personalmente.

Los investigadores relataron a Noticias Argentinas que tomaron contacto con Lescano y pudieron determinar que el hombre tiene departamentos en alquiler sobre Bucarest 2531 y en uno de ellos se encontró un contrapiso de reciente construcción. En base a lo anteriormente narrado el sospechoso refirió que ese contrapiso lo había realizado la semana pasada, mientras que un vecino lo contradijo y aseguró haberlo visto trabajar en estos últimos días.

Por otra parte, en ese departamento y por referencia de vecinos se detectó que vivía una mujer que viajó a Entre Ríos, pero la CNRT no obtuvo información al respecto, por lo que se sospecha que se trataría de la persona hallada muerta allí.

En las últimas horas, personal de la Policía de la Ciudad y Bonaerense realizó un amplio operativo policial que incluyó rastrillajes en dos arroyos y en esa casa en cuestión, a seis días de la desaparición de la mujer.

La reconstrucción de los últimos movimientos de la niñera de 31 años la ubicaron el viernes pasado cuando salió de su trabajo en Palermo, se dirigió hacia Constitución, tomó el tren hasta la estación Lanús y luego se subió a un interno del colectivo 283 en dirección hacia su casa de Ingeniero Budge.

Lo que pudieron averiguar es que la última conexión de su teléfono celular se registró a menos de 20 cuadras de su casa y a una sola cuadra de las calles Carriego y Amberes, casa de la vivienda de su pareja. Pero la llamada al 911 reorientó la investigación y las sospechas se centraron en ese domicilio ubicado a unas 20 cuadras de donde vive Nancy.

Las fuerzas de seguridad aguardaron este jueves por la noche la orden judicial para proceder con el allanamiento y romper el piso en cuestión, donde finalmente fue hallado ese cuerpo. Por otra parte, más temprano, se llevaron a cabo rastrillajes en dos arroyos en la localidad de Ingeniero Budge, cercanos a la casa donde vivía Nancy.