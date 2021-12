Asesinaron de dos balazos a un joven en Merlo y buscan a tres sospechosos

lunes, 27 de diciembre de 2021 00:00

Un joven de 18 años fue asesinado a balazos durante los festejos de Navidad en el partido bonaerense de Merlo y por el crimen buscan a tres sospechosos, dos de los cuales eran conocidos de la víctima y el restante el presunto autor de los disparos, informaron hoy fuentes judiciales.



El hecho ocurrió en inmediaciones de Granaderos al 2200, en la localidad de Parque San Martín, en dicho partido de la zona oeste del conurbano. Fuentes judiciales informaron a Télam que en esas circunstancias, la víctima, identificada como Ian Paz (18), se peleó con otros dos jóvenes conocidos del barrio hasta que apareció un tercero que efectuó dos disparos contra el joven.



A raíz de la agresión, Ian cayó muerto en el interior de su vivienda, ubicada a pocos metros del lugar, mientras que los atacantes escaparon, dijeron los informantes. Las fuentes señalaron que, de acuerdo al primer informe de los médicos, el joven presentaba un balazo en la cabeza y otro en el pecho.



A su vez, los pesquisas secuestraron frente a la casa de la víctima una moto que pertenece a uno de los presuntos agresores. Si bien las fuentes consultadas indicaron que se investigan las causas de la pelea; el padrino de Ian dijo esta tarde a Crónica TV que los agresores "quisieron robarle" a la víctima y que "son conocidos del barrio".



"Le quisieron robar, lo siguieron hasta la puerta de su casa. El padre se levantó con el hijo en la puerta siendo golpeado", agregó el padrino, quien aseguró que "se sabe bien quiénes son y dónde están" y que de la escena del crimen "se fueron caminando". Respecto del presunto tirador, el vocero judicial consultado indicó que no es del barrio, sino que, al parecer, es familiar de alguno de los otros dos.



En ese sentido, personal policial, bajo las directivas del fiscal Nicolás Fillipini, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Morón, realizó en las últimas horas varios allanamientos en procura de localizar a los tres sospechosos identificados. Ian era el mayor de cinco hermanos y según su padrino "era un flaco hermoso, una persona excelente, sano, que trabaja y se ganaba el mango" y que en el último tiempo estaba estudiando plomería.



El crimen de Ian ocurrió prácticamente a la misma hora en la que se produjeron incidentes en la Plaza Belgrano de Merlo, ubicada a unas 16 cuadras de la casa de la víctima, donde una gran cantidad de jóvenes festejaban la Navidad. En ese lugar, un muchacho que estaba en la fiesta callejera resultó herido cuando se retiraba del lugar junto a su novia y a bordo de su Renault Duster, y desde el exterior del vehículo le efectuaron un golpe, que podría ser un botellazo.



Como consecuencia de este impacto, el conductor se desvaneció y perdió el control de la Duster, que frenó su marcha al chocar a los pocos metros. El informante consultado aclaró que no se denunció que otras personas allí presentes hayan sido atropelladas por el vehículo del conductor. A su vez, se investigan las circunstancias en las que en medio de los incidentes se produjeron en la plaza dos detonaciones, aunque hasta esta tarde no se habían reportado otras personas heridas.