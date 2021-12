La ocupación de alquileres temporales está por encima del 80% en la Costa Atlántica

domingo, 26 de diciembre de 2021 12:35

La ocupación de alquileres temporales en la Costa Atlántica está por encima del 80% y en algunas localidades bordea el 100% para enero próximo, en una temporada de alta demanda por las menores restricciones sanitarias a nivel local en el marco de la pandemia de coronavirus y la diferencia de costos respecto a la posibilidad de veranear en el exterior.



"En las zonas de buen nivel está todo alquilado y en la zonas más económicas también; en Pinamar y Cariló enero está alquilado al 100%, también los dueños de las casas que antes se iban al exterior ahora se quedan en la Costa", dijo a Télam el presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Miguel Donsini.



Detalló que en Mar del Plata "la demanda de enero en el micro y macro centro está con una ocupación en torno a 85%" y que en la zona norte y sur de la ciudad la ocupación para enero está en 70%.



En este contexto, afirmó que "la ocupación va a ser alta en enero" y observó que para "febrero no hay tanta demanda" porque quienes viajan "van viendo la evolución (de la situación sanitaria) y deciden si se quedan en una quinta o viene a Mar del Plata, si ven que está todo bien".



Al realizar un balance de diciembre, Donsini dijo que "los fines de semana viene mucha gente, en la semana no tanto. Hay mucho deseo de la gente de salir".



En lo que respecta a los precios, el directivo inmobiliario señaló que un departamento de tres ambientes en Mar del Plata sale alrededor de $10.000 por día, lo que lleva el valor de la quincena de enero a $ 150.000 para alojar a una familia tipo.



De acuerdo con una encuesta realizada a usuarios del portal de clasificados inmobiliarios Zonaprop, el 90% piensa que la situación epidemiológica mundial complica viajar al exterior y dentro del país eligen vacacionar el destino más popular es la Costa Atlántica.



En base a los resultados de la encuesta, el 77% piensa irse de vacaciones este año y la mayoría elige una estadía de una semana (37%).



En segundo lugar en lo que respecta a plazos se ubicaron los que planean un descanso de quince días (25%), seguido por diez días (23%) o más de una quincena (15%).



Dentro del país, la Costa Atlántica es el destino más popular con un 49% de las preferencias.



Con respecto al alojamiento, el 48% dijo que planea alquilar de forma temporal, un 27% piensa hospedarse en hoteles y un 18% va a pasar sus vacaciones en un lugar que tiene o le prestan.



En conclusión, la estadía que elige la mayoría de los potenciales veraneantes es de una semana (37%) con su familia (54%) en una playa (61%) del interior del país (79%) y, más específicamente, en la Costa Atlántica (49%).



Según un informe de Reporte Inmobiliario, tomando como referencia una familia tipo, con dos adultos y dos niños, los valores promedio que se están pidiendo por una quincena en enero, que es la más cara, van desde los US$ 2.000 (unos $360.000) hasta los US$ 10.000 para alojarse en casas en Cariló y Pinamar Norte.



En cuanto a las opciones cercanas a la ciudad de Buenos Aires, una casa con pileta en el Gran Buenos Aires puede llegar a US$ 7.000 por mes: por ejemplo en Ingeniero Maschwitz, un inmueble con tres dormitorios en suite, pileta y vista al lago se encuentra en US$ 5.600 para el mes.



En la zona sur del conurbano bonaerense, en la localidad de Canning, en enero o febrero los valores son de US$ 3.000 mensuales por una casa con pileta, tres dormitorios, parrilla y quincho.



Por otra parte, Reporte Inmobiliario calculó el costo de traslado para ir a la Costa Atlántica y señaló que desde la ciudad de Buenos Aires hasta Mar del Plata, que son unos 400 kilómetros, se necesitarán más de 32 litros de nafta si se calcula, en promedio, 8 litros cada 100km, a un valor de $ 90,40 el litro, se necesitan unos $ 2.890 de ida y otro tanto de vuelta.



A eso, hay que sumarle los cuatro peajes (dos en la Autopista Bs.As.-La Plata y dos en la Autovía 2), por un total de $ 366, con lo cual, para recorrer ese trayecto, se gastarán entre ida y vuelta 6.512 pesos.



Por su parte, si una familia busca alquilar una carpa en Mar del Plata, debe calcular unos $ 3.500 por día en las playas del centro y a partir de $ 4.500 en Playa Grande, rubro en el que existe la posibilidad de aplicar el programa Previaje y pagar con el plan Ahora 12.