Gobierno anunció que "tiene todo listo para iniciar vuelos humanitarios para residentes de Malvinas"

domingo, 26 de diciembre de 2021 13:08

El Gobierno anunció hoy que la Argentina "tiene todo listo para cumplir con su ofrecimiento de realizar dos vuelos humanitarios chárter" con Aerolíneas Argentinas "para resolver el problema de los residentes en las Islas Malvinas, en su mayoría de origen chileno, que se hallan varados desde el comienzo de la pandemia".



"Este ofrecimiento humanitario, realizado por la Cancillería en el marco de una recomendación del Consejo Nacional Malvinas, contempla el planteo del gobierno británico de que la mayoría de los varados son ciudadanos de Chile, por lo que se puso a disposición que los aviones partieran de territorio continental argentino y tuvieran como destino Punta Arenas u otro aeropuerto de aquel país", señaló el Palacio San Martín en un comunicado difundido este mediodía.



En ese marco, subrayó que "la propuesta se produce en un contexto en que los vuelos regulares que conectan las Islas con el territorio continental no se encuentran operativos desde marzo de 2020 y en virtud de las restricciones en el tránsito terrestre con la hermana República de Chile por razones sanitarias".



En el texto, agregó que "aunque esta suspensión excede la voluntad de las autoridades argentinas, el gobierno nacional busca contribuir a superar las consecuencias negativas producidas por la pandemia posibilitando que las personas residentes en las Islas Malvinas puedan desplazarse a sus ciudades de origen para atender asuntos personales, de salud o familiares".



Además, remarcó que "debe tenerse presente que hasta el ofrecimiento de los vuelos chárter por parte del gobierno argentino, no hubo ninguna solicitud del gobierno del Reino Unido al respecto y que, por lo tanto, sus comunicaciones han sido en respuesta a los ofrecimientos del gobierno nacional".



El comunicado recordó que el canciller Santiago Cafiero "ha ratificado este gesto de buena voluntad ante periodistas que participaron en un encuentro realizado el pasado lunes 21 de diciembre en el Palacio San Martín".



También, señaló que el "Gobierno argentino nada ha tenido que ver con la situación de desconexión aérea de las islas y que las autoridades gubernamentales del Reino Unido, han atribuido al ilegítimo gobierno isleño la negativa a la reanudación del vuelo regular Punta Arenas - Río Gallegos - Malvinas".



"Ante tal planteo, la Argentina ha dejado sentado que todo lo relativo a los vuelos regulares con las islas concierne a los gobiernos del Reino Unido y de la República Argentina, y que los mismos no dependen de la decisión del ilegítimo gobierno isleño y la compañía aérea", subrayó el comunicado de la Cancillería.



También destacó que el Palacio San Martín manifestó "en reiteradas ocasiones durante 2020 y 2021 la propuesta de vuelos regulares con línea de bandera entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino, quedando de tal forma manifiesta, la absoluta buena fe y predisposición de nuestro país".



En el cierre del comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que "las circunstancias descriptas permiten concluir que no puede atribuirse a la República Argentina ni la causa de la situación de aislamiento que padecen los residentes de Malvinas ni negativa alguna, dado el gesto de buena voluntad que nuestro gobierno ha expresado y reiterado".