Coronavirus: Córdoba suspende eventos masivos desde este lunes

domingo, 26 de diciembre de 2021 16:31

El Gobierno de la provincia de Córdoba informó que desde mañana, y durante los próximos 10 días, quedarán suspendidas las actividades masivas y se reducirán los aforos en los salones de fiesta, ante la escalada de contagios de coronavirus, principalmente con la cepa Ómicron.



La suba de casos no cesa en Córdoba, donde los primeros días del mes en curso los contagios diarios de Covid-19 oscilaban entre 100 y 150, en una meseta que se mantenía con tendencia a la baja desde agosto, y que en la última semana alcanzó cifras superiores a los 5.000 en una jornada.



La situación, que se ve reflejada con las largas filas de ciudadanos intentando realizarse testeos para determinar si están o no contagiados, llevó a las autoridades a tomar medidas, que hace unos 10 días no pensaban.



Desde el martes pasado, en Córdoba rige el pase sanitario, que se pide para todos los asistentes a eventos de más de 1.000 personas, y para aquellos que realicen viajes grupales.



Sin embargo, la provincia dispuso que directamente desde mañana se cancelen todo tipo de eventos masivos, y los salones de fiesta tendrán un aforo máximo de 300 personas, según un comunicado oficial.



Asimismo, se adelantó el plazo para que los vecinos de más de 60 años puedan vacunarse con la dosis de refuerzo. Desde mañana todas las personas de ese rango etario recibirán la tercera dosis habiendo pasado al menos cuatro meses de la segunda, mientras que hasta ahora el periodo de ventana alcanzaba los cinco meses.



Esa posibilidad de recibir la dosis de refuerzo al cuatro mes desde la segunda, se extiende también para personal de salud.