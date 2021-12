"No me anoto en ninguna carrera", dijo Macri sobre el 2023

lunes, 20 de diciembre de 2021 00:00

El expresidente Mauricio Macri afirmó hoy que su "tarea" es "estar cerca de los argentinos para sostener la unidad" de la alianza opositora Juntos por el Cambio y aseguró que "no se anota en ninguna carrera" para las elecciones presidenciales de 2023.



"Mi tarea hoy, y siento que puedo hacer un enorme aporte, es estar cerca de los argentinos para sostener la unidad, y que los argentinos tengan alternativas sanas para presidente y gobernador", explicó Macri. En declaraciones al canal La Nación +, el exmandatario expresó: "Mi prioridad es esa, no me anoto en ninguna carrera".



Al respecto, consignó que tiene "tres preocupaciones": "Que la unidad se fortalezca; fortalecer los nuevos liderazgos del espacio para que la gente tenga varias alternativas para visualizar y elegir una, y que los jóvenes confíen que está cambiando la historia argentina", graficó. "Vamos a poder volver con poder, con aprendizajes y trabajando todos juntos para construir un país moderno que incluya a todos los argentinos", manifestó el expresidente.



Sobre la administración del Frente de Todos, Macri consideró que el Gobierno "ha perdido contacto con la realidad" y ejemplificó que "pierde una elección y festeja que ganó". El expresidente criticó con gran dureza al actual Gobierno del que dijo que, desde que asumió, ya tomó deuda por “más de 60 mil millones de dólares” y precisó que se trata de “un récord histórico”. Además recordó que la gestión kirchnerista le había dejado a él un “déficit monumental”, en 2015.

Dijo que la actual administración ha “destruido la confianza interna y externa”, y caracterizó la gestión de Alberto Fernández como una mezcla de “incapacidad, prepotencia e ignorancia”. “Nunca vimos partir tantos jóvenes”, como desde la asunción del actual Presidente, aseguró. Y acusó: “Eso lograron en estos dos años”.

“Con gente como (Roberto) Baradel, no hay futuro”, sentenció, apuntando así contra el secretario general de SUTEBA, el principal sindicato docente de la provincia de Buenos Aires. “El populismo no puede vivir sin la mentira”, aseveró. Y tildó a Máximo Kirchner de “mentiroso serial” y a Alberto Fernández de haber “perdido el contacto con la realidad” y de no tener capacidad de escuchar, por lo cual declinó darle un consejo, ante el requerimiento del periodista.

“En mi gobierno se decía la verdad”, contrastó. Y también diferenció a su fuerza en su rol opositor: “Nosotros no tiramos 14 toneladas de piedras”, aludiendo a las protestas frente al Congreso cuando se debatía la fórmula de cálculo de las actualizaciones de los haberes jubilatorios.

Por último, citó a Esteban Bullrich cuyo discurso de renuncia al Senado por motivos de salud impactó fuertemente: “Esteban Bullrich tiene razón, tenemos que elevarnos, salir de lo chiquito”, dijo. También tuvo elogios para El Dipy: “Me gusta mucho su autenticidad”, dijo. “Bienvenido el Dipy”, subrayó.