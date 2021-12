Cristian, el padre de Lucio Dupuy: "Le arrebataron la vida y tienen que pagar"

jueves, 2 de diciembre de 2021 00:38

Tras el aberrante crimen de Lucio Dupuy, Cristian, su papá, manifestó que la madre Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez “tienen que pagar” por haberle “arrebatado la vida” a su hijo. Asimismo, declaró que el niño de cinco años era una víctima permanente de violencia por parte de quienes hoy están acusadas de asesinato, aunque destacó que siempre justificaban las marcas con alguna mentira.

"Nosotros vimos las marcas más graves como la del dedo. Supuestamente se había caído de la bicicleta, eso es lo que nos dijo la madre y creímos eso", manifestó en diálogo con Eduardo Feinmann para Radio Rivadavia. Y agregó: "Era un niño, puede ser que se haya caído de la bicicleta, pero ¿cómo justificamos los demás golpes?". En la misma línea, Cristian rememoró una conversación entre su madre y el pequeño, en la que Lucio daba indicios del contexto de violencia en el que vivía, tras decirle a su abuela "Abi pega acá", mientras se tocaba la mano.

En torno a la información que asegura que Lucio fue víctima de abuzo sexual, su padre señaló que aún no recibió el informe completo, por lo que no sabe a ciencia cierta si eso es cierto. “Todavía no tenemos el informe real y completo, y no nos han dicho eso. Circula por las redes, pero aún no sabemos si es cierto”, sostuvo Cristian.

Por otra parte, afirmó que junto a su hermano iniciaron acciones legales por la tenencia del niño y señaló que la Justicia dictaminó otorgársela a su madre. "Hubo un fallo de la Justicia. Con mi hermano peleamos por tener a Lucio, pero la mamá un día vino, hizo quilombo y denuncias y se lo llevó tan solo por ser la madre", declaró. Lucio vivió con su tío paterno en General Pico, mientras residía en Luján. Cristian recordó que en ese entonces al niño se lo veía “bien y feliz”.

Por último, destacó que la familia materna de Lucio estaba muy presente en la vida del niño, pero hizo énfasis en que Magdalena se quedó con la tenencia. "Aprovecharon el tema de la cuarentena, a Lucio se lo llevaron y no lo devolvieron más", concluyó.