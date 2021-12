Presupuesto 2022: Diputados lleva más de 18 horas de debate y se cree que la votación sería a las 10

viernes, 17 de diciembre de 2021 07:37

El debate de la Cámara de Diputados sobre el Presupuesto 2022 lleva más de 18 horas y el oficialismo hasta el momento no tiene los votos para aprobar el proyecto. No logró un acuerdo con la oposición, pero las negociaciones siguen abiertas, como el resultado final.

El Gobierno no cuenta con los votos suficientes para aprobar el Presupuesto y girarlo al Senado y la oposición reclama cambios, pero a la vez no quiere que la iniciativa se caiga porque no quieren que el presidente Alberto Fernández prorrogue el presupuesto del año en curso y tenga una mayor discrecionalidad en el manejo de fondos.

Los diputados del oficialismo negocian hasta último momento para intentar consegir los votos para aprobar el Presupuesto. A las 6 de la mañana ya habían más de 100 oradores anotados. En este ritmo, calculan que la votación podría hacerse entre las 9 y las 10 de la mañana.

En el caso de que el Frente de Todos no logre que avance el Presupuesto 2022 en el Congreso el presidente Alberto Fernández podría extender vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el actual presupuesto.

Fuente: Noticias Argentina / TN