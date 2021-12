Máximo Kirchner: "me cuesta mucho entender esta irresponsabilidad y me da pena el radicalismo"

viernes, 17 de diciembre de 2021 13:11

El jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, criticó a la oposición tras perder la votación por la ley de presupuesto, al afirmar que "juegan a ver quién es más duro, y se olvidan del país".

El legislador rechazó que su discurso haya provocado la votación en contra y señaló: "Lo único que hice fue recordarle la responsabilidad institucional que tienen".

Además dijo: "Argentina sigue con el acuerdo vigente que firmó Macri en 2018 y como no la pueden justificar, hacen estos escandaletes". "No me voy a callar, a mí que me hagan lo que quieran, que no me importa, estoy muy orgulloso de todo lo que hemos hecho. Los medios hegemónicos tienen una obsesión y castigan", cuestionó el legislador.

Al criticar a los legisladores opositores Mario Negri y Cristian Ritondo, expresó: "Me extraña de los dos, porque saben que yo no agredí ni agravié a nadie".

Kirchner explicó: "Hubo un llamado de Alberto Fernández pidiendo que pasáramos el proyecto a comisión, como un gesto de buena voluntad y ahí empezaron las agresiones de ellos".

"Pensé que eran dirigentes mucho más territoriales y representativos, pero son lo que se vio hoy, me cuesta mucho entender esta irresponsabilidad y me da pena el radicalismo", criticó.

Al continuar sus críticas a los diputados opositores señaló que "Son los mismos que nos dejaron sin Presupuesto en 2010".

"Pudimos observar entre las PASO y la general cuando querían quedarse con la Cámara de Diputados, que les pegó muy mal haber ganado una elección de medio término y la confunden con una ejecutiva", dijo.

También consideró que la oposición entró "en una carrera entre ellos mismos, fue una competencia a ver quién se ponía mas ronco al momento de gritar".

Kirchner calificó de "comportamiento patoteril", la actitud de la oposición y señaló: "Habíamos acordado pasar a sesión y hubo un cúmulo de agresiones, una catarata de discursos".

"No se ponían de acuerdo entre ellos, lo que no me llama la atención, porque así gobernaron también", chicaneó el legislador que argumentó que no detonó la reacción opositora al decir: "Lo único que hice fue describir quiénes habían endeudado a la Argentina por 44 mil millones dólares".