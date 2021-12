Diputados avanzan en el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2022

jueves, 16 de diciembre de 2021 23:08

La Cámara de Diputados inició pasadas las 18 el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2022, que el oficialismo aspira aprobar en la jornada de mañana, aunque aún busca conseguir los respaldos necesarios para lograr ese objetivo.

El debate se inició tras un cuarto intermedio de dos horas en que los jefes de los diferentes bloques de la oposición se reunieron con los principales referentes del oficialismo para intentar acercar posiciones en torno al texto que se pondrá a votación. En ese encuentro, el oficialismo le propuso a la oposición la posibilidad de que el destino de los fondos que surjan de todo exceso de recaudación a partir de junio tenga que ser aprobado por el Congreso, aunque fuentes de Juntos por el Cambio indicaron que "no es suficiente".

Aspiran a que el oficialismo deje sin efecto alguno de los diez artículos que le dan al Poder Ejecutivo la facultad de disponer la distribución de partidas sin que medie un trámite parlamentario. La sesión se retomó tras pasar a un cuarto intermedio formulado por el presidente del bloque radical, Mario Negri, y avalado por amplia mayoría, dado que el oficialismo no contaría con el número de diputados necesarios para imponerse en la votación del proyecto.

El pedido se realizó tres horas después del inicio de la sesión, que transcurrió en su primer tramo con homenajes, pedidos de apartamiento del reglamento y la jura de diez nuevos diputados. En el marco del cuarto intermedio, los jefes de los diferentes bloques opositores se reunieron con el presidente de la Cámara, Sergio Massa; con el titular de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y con otros referentes del Frente de Todos.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, reclamó un Presupuesto "equilibrado" a la Nación, con énfasis en la necesidad de reforzar la adjudicación de fondos para esa provincia en materia de obras de infraestructura, regalías hidroeléctricas y compensación para la caja previsional.

En una rueda de prensa llevada adelante hoy, Valdés dijo que desde su gestión “se está tratando de incorporar obras para Corrientes, pues hay algunas observaciones, objeciones y tienen que ver con una negociación federal, pero básicamente, estamos mirando nuestro Presupuesto”.

En este sentido, reiteró la petición de “un presupuesto más equilibrado” y reforzó el pedido de “incorporar obras y que se cumplan”.

Por otra parte, el Gobernador pidió al Estado nacional "el pago de 1.500 millones de pesos por retrasos con la compensación de cajas jubilatorias".

Y asimismo, insistió en el reclamos por las regalías de las represas hidroeléctricas de Yacyretá y Salto Grande, al indicar que lleva adelante gestiones “en un marco de conversación madura, para que se pueda tener una conciliación numérica de deudas y después ir discutiendo sobre los servicios”. “Pedimos madurez y responsabilidad al Gobierno nacional ante el tratamiento de estos asuntos que son vitales para las provincias”, añadió el mandatario, que pidió "pensar en un país más federal”.

En tanto que el presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, dejó hoy en evidencia las diferencias con sus socios del interbloque Juntos por el Cambio, tras ratificar que su bancada se encolumnará detrás del voto en contra del proyecto de Presupuesto 2022 que se debate en la Cámara de Diputados.

"La sociedad tiene que saber cómo llega Juntos por el Cambio a esta votación. Llegamos atropellándonos, con una falta de coordinación qué tiene mucho que ver con la falta de institucionalidad que tiene la Argentina, que tienen los partidos políticos y las alianzas de gobierno", reconoció durante su discurso en el recinto.

"Se llega también especulando a una sesión como ésta, corriéndonos, atropellándonos, y eso no es bueno. Y marcarlo me parece necesario por más que no sea lo que quiera", continuó. El líder parlamentario de la Coalición Cívica, arremetió: "Nuestra posición fue desde hace varios días la abstención. Tenía un propósito y una estrategia: tener una abstención de 130 o 132 votos, votar algunos artículos en particular en contra y obligar al oficialismo a negociar y llevarnos algo más que un título".

"Ojalá sea un aprendizaje; el oficialismo hizo todo mal y no creo en la estrategia para negociar con el FMI, no creo que vayan a conseguir nada, tampoco quiero ponerle palos en la rueda. Las especulaciones de estos días no nos permiten tomar otra posición: nos obliga el oficialismo a votar en contra, nos obliga a poner un límite que no estamos seguros que sea lo mejor para la sociedad", remarcó.

Para López, "frente a sociedad cansada y angustiada, mañana alguien va a festejar o ustedes porque se llevan un Presupuesto con uno o dos votos más o algún sector de la oposición porque le pusimos un freno al gobierno. La sociedad no va a festejar. Mi bloque no va a festejar".