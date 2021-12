ANSES: Fernández confirmó el pago de un bono de fin de año de $8.000 para jubilados

jueves, 16 de diciembre de 2021 13:29

El presidente Alberto Fernández anunció hoy un bono de fin de año de 8 mil pesos que se pagará entre el 20 y el 23 de este mes a todas las personas que perciban la jubilación mínima, y ratificó el compromiso del Gobierno nacional de "ir recuperando poco a poco la capacidad real de compra" del sector pasivo.



"A todos los que cobren la jubilación mínima van a recibir entre el 20 y el 23 de este mes un bono de 8 mil pesos para que pasen una buena Navidad y un buen fin de año", anunció el mandatario al encabezar este mediodía en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada el acto de entrega de la jubilación 50.000 por el Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado y la Jubilación Anticipada número 2.000.



Acompañado por la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, el Presidente sostuvo que "tenemos que lograr que las jubilaciones aumenten más que la inflación y poco a poco recuperen la capacidad real de compras".



"La fórmula que impulsamos nos permite ganarle a la inflación y permite que poco a poco recuperen su ingreso real. Pero no estoy conforme con eso, soy consciente de que sigue siendo poca plata. Tengan la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que el ingreso de los jubilados se siga recuperando, sea digno y les permita vivir con tranquilidad", sostuvo el jefe de Estado.



"Mientras tanto, vamos a ir remediando como podemos", dijo Fernández, antes de anunciar el bono de fin de año, tras lo cual agregó: "Tenemos el tema de la deuda también. Martín (Guzmán, el ministro de Economía, también presente en el acto) está lidiando todos los días con los acreedores y el Fondo (Monetario Internacional), y a veces se hace difícil tomar todas las decisiones que uno quisiera tomar".



Previamente, Fernández había dicho que la jubilación anticipada "no es otorgar un privilegio sino un derecho que tienen quienes han trabajado toda una vida y sobre el final perdieron su trabajo".



"Estamos dando más derechos para vivir en una sociedad mejor. No podemos dejarlos desamparados a su suerte", afirmó al encabezar este mediodía el acto en el Museo del Bicentenario, del que participaron jubilados, y que se inició con la actuación de la bandas de folklore fusión Yacaré Manso y Los Ñandubai.



Según se informó en un comunicado, el reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que se puso en funcionamiento el 19 de julio de este año a través del Decreto 475/2021, "permitió que miles de mujeres en edad de jubilarse, que son madres y no contaban con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación pudieran sumar años de aportes por cada hijo o hija".



En tanto, la jubilación anticipada se oficializó en octubre pasado a través del Decreto 674/2021 con el objetivo de que hombres de entre 60 y 64 años y mujeres de entre 55 y 59 años, desocupados al 30 de junio de 2021, con 30 años de aportes registrados, puedan jubilarse en la actualidad.



"De esa manera se les garantiza la cobertura social y el 80 por ciento del haber, hasta que cumplan la edad jubilatoria requerida donde recibirán el 100 por ciento automáticamente", se destacó en el comunicado.