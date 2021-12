Vizzotti sobre el inicio de las clases en 2022: "saber qué va a pasar en marzo es imposible"

miércoles, 15 de diciembre de 2021 12:45

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, habló en las últimas horas del comienzo del ciclo lectivo 2022, y si bien anticipó que "las clases van a arrancar", aseguró que aún no se sabe lo que podrá ocurrir en el mes de marzo en materia de Salud.

En diálogo con la TV Pública, Vizzotti afirmó: "Saber lo que va a pasar en marzo es imposible, pero arrancan las clases. No me quieras hacer decir que no van a empezar. Lo que querés es un título”. En un ambiente distendido, la funcionario subrayó: “Estamos trabajando para que esto pueda pasar. Por eso, vacunamos a adolescentes y los chicos".

Según el último parte de la cartera de salud, en las últimas 24 horas se registró la cifra más alta de contagios en los últimos 100 días, ya que se confirmaron 4.555 nuevos casos de Covid-19, número de infectados que supera, además, en 1.043 casos a los reportados el lunes 13 de diciembre (3.512). De esta manera, Argentina acumula 5.366.522 desde el inicio del brote.

"Realmente, la bisagra para empezar las clases durante el año próximo y continuar con la presencialidad de manera segura reside nada más y nada menos que en avanzar con la inmunización de la población y mantener los cuidados", agregó Vizzotti.

Y añadió a su palabra: “Venimos diciendo desde el primer día que la pandemia no pasó. Las vacunas son una herramienta clave pero eso no va a hacer que los casos no aumenten”. “Los esfuerzos deben estar puestos en disminuir las hospitalizaciones y las muertes. Ninguna vacuna puede interrumpir la circulación. El indicador para definir alarma es el aumento de las internaciones intensivas por SARS-CoV-2 y la tensión del sistema".

Sobre el pase sanitario, sostuvo: “Lo que estamos haciendo desde ahora, a partir del 1 de enero, es implementar el pasaporte sanitario a través de la app Cuidar que requiere el esquema completo para realizar actividades de mayor riesgo”.

"Hay que minimizar ese riesgo, sostener las actividades y, por supuesto, acelerar la vacunación", y cerró con cierta esperanza: "Esperamos que no haya que tomar ninguna medida restrictiva”, finalizó la Ministra.