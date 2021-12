Pase sanitario: 6 millones de argentinos no completaron esquemas de vacunación

miércoles, 15 de diciembre de 2021 09:00

Según la última actualización del Monitor Público de Vacunación, el país colocó 37.364.854 primeras dosis mientras que 31.247.579 personas ya completaron sus esquemas, es decir, unas 6,1 millones de personas aún deben recibir la segunda inoculación.

Este numeroso grupo de personas con una sola dosis preocupa al Gobierno en momentos en que la variante Ómicron de coronavirus amenaza con convertirse en el linaje de circulación dominante luego de los casos detectados en Córdoba y el positivo que se analiza en Santa Fe.

La importancia que se complete el plan de vacunación

Para revertir esta situación y aumentar el número de personas con la inoculación completa el Gobierno dispuso que a partir del 1° de enero se exija la presentación de un pase sanitario nacional para ingresar a eventos masivos, boliches, salones de fiestas y viajes grupales.

Será para mayores de 13 años y regirá en las actividades definidas como de “alto riesgo epidemiológico y sanitario”. Con esta medida el Ministerio de Salud de la Nación busca completar esquemas de poco más de seis millones de personas en las próximas semanas.

Las dosis están en stock pero por diversos motivos la gente no concurre a las vacunatorios para inmunizarse. “Hay una sensación de que la pandemia ya pasó, otros no van por cuestiones de trabajo, creen que con una dosis es suficiente, entre otros motivos”, le dice a TN una fuente de Salud.

Un dato alarma a las autoridades. La variante Delta y Ómicron circula con mayor facilidad entre los jóvenes, justamente el rango etario que no completa su esquema. El principal foco de preocupación se centra en el rango etario de los que tienen entre 18 y 40 años. Poco más de la mitad aún no completó sus esquemas y la situación preocupa.

Dato clave: la mayoría de los internados en terapia intensiva no están vacunados o no tienen el esquema completo

La importancia de completar los esquemas ya está demostrada en el mundo. De hecho la mayoría de las internaciones en terapia intensiva por coronavirus corresponde a personas que no están inoculadas o que no tienen el esquema completo. Por eso es clave aumentar el nivel de inmunizados ante el peligro de la Ómicron y Delta.

En paralelo la Casa Rosada continúa con el suministro de dosis adicionales (ya se colocaron 1.979.995) y 1.206.678 sueros de refuerzo. En total las vacunas aplicadas son 71.799.106 y las distribuidas unas 88.296.633. Es decir hay 16.4 millones disponibles.

A las personas de entre 18 y 40 años se suman los adolescentes de 13 a 17 que también deben completar sus esquemas. En este grupo etario (sin factores de riesgo) se suministraron 4.588.141 y se estima que unos 2 millones aún deben recibir la segunda dosis. Por último están los menores de 11 años, que también deben inocularse con ambos sueros.

A pocos días de comenzar el verano, lo que implicará el traslado de millones de personas por todo el territorio nacional, la amenaza de la circulación de la variante Ómicron se acrecienta. Más aún si se tiene en cuenta que son los jóvenes los que en su gran mayoría aún no recibieron la segunda dosis.

Ahora para ingresar a los locales bailables, realizar viajes de egresados o eventos de más de 1000 personas se debe tener el esquema completo. Fuentes de Salud le dicen a TN que la manera en la que el virus se comporte en el verano será clave para determinar cuándo podría transformarse en la cepa dominante.

Antes de impulsar el pase sanitario el Gobierno analizó el caso Tucumán, la primera provincia en adoptar la medida. Tras lanzar la normativa en esa provincia se duplicó la cantidad de inoculados. El objetivo central de esta medida es controlar la situación sanitaria, en especial en el territorio bonaerense.

El cerco sanitario sobre los positivos con Ómicron

Dos especialistas que asesoran al Gobierno y que pidieron reserva le dicen a TN que el avance de Ómicron dependerá de si se cumplen los protocolos que delineó el Ministerio de Salud de la Nación junto con las provincias. Consiste en colocar una especie de “cerco sanitario” sobre los positivos infectados con la variante Ómicron.

Se debe rastrear a sus contactos estrechos e hisoparlos para verificar si contrajeron el virus. Estas muestras luego deben ser analizadas para verificar si contrajeron este nuevo linaje que -según la Organización Mundial de la Salud- podría ser mucho más contagioso que la Delta.

Es por este motivo que aún se mantienen medidas como la presentación de un test PCR negativo para todos los argentinos residentes y extranjeros que ingresen al país, además de acreditar esquema de vacunación completo en las personas mayores de 18 años que entren a la Argentina.

