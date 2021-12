Fueron a comer a un conocido restaurante y encontraron algo repugnante en el plato

martes, 14 de diciembre de 2021 08:11

Cuando uno sale a comer, lo hace, en la mayoría de los casos, para darse un gusto, sacar a la familia y probar esos platos que no se cocinan en casa. Por lo tanto, la elección del lugar es toda una ceremonia que implica un delicado proceso de selección y en donde un interesante abanico de variables entran en juego: cercanía, precio, calidad, etc. En este caso, parece que la selección no fue la mejor y una mala experiencia se hizo viral en Twitter.

Resulta que el pasado viernes, unos jóvenes asistieron a un restaurante de Palermo, según comentaron, uno bastante conocido, con la esperanza de salir contentos y, por supuesto, con el estómago "a punto de estallar". Sin embargo, esto no fue lo que dieron a conocer en sus redes sociales, ya que no se fueron con una sonrisa, ya que horas después recibieron una noticia indignante.

"Anoche fuimos a comer con dos amigos a un restaurante conocido de Palermo. No nos atendían, nos revolearon los cubiertos, casi me tiran la bebida encima y hoy nos llegó este mensaje. ¿Por putos? ¿Por kirchneristas? ¿Por ambas? Desconozco, pero esto no puede seguir pasando", redactó Antonella, una de las protagonistas del hecho, adjuntando una polémica captura de pantalla de un mensaje directo por parte de uno de los mozos. Este último, decía: "Anoche les escupimos la comida".

Por supuesto que este posteo se viralizó en la red social del pajarito y, al momento de escribir esta nota, contó con casi 6 mil “me gusta”, 750 retuits y más de 170 comentarios, en los cuales los usuarios pedían a gritos el nombre del lugar: “Demasiado código de tu parte. Yo pongo nombre del lugar, descripción del que te atendió, horario en que fuiste, y mesa en la que estabas ubicada.... La gente chota lo merece”, “no puede ser” y “hay que denunciar por nombre al establecimiento”.

A pesar de lo sucedido, no dieron a conocer el nombre del establecimiento, ya que pensaba ir directamente allí para hablar con el encargado y pedir las explicaciones correspondientes.

La joven no fue la única en dar a conocer el aberrante hecho, puesto que un usuario llamado “Maxi”, también relató la pésima experiencia que pasó en ese restaurante. "Hoy me mandaron un mensaje privado diciendo que anoche en el restaurante al que fuimos con amigues después del acto NOS ESCUPIERON LA PIZZA. Nos atendieron mal, nos tiraron los cubiertos y nos volcaron la gaseosa. ¿Hasta dónde llega el odio? Literalmente no puedo creerlo", lamentó.

Fuente: Crónica