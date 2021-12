Esteban Bullrich: "ayer la oscuridad me ganó, pero hoy no"

martes, 14 de diciembre de 2021 10:17

El jueves pasado, Esteban Bullrich renunció a su banca en el Senado y expresó un emotivo discurso ante sus colegas de la Cámara Alta, a través de un dispositivo que lo asiste ante los distintos impedimentos que padece por el avance de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Sus palabras se viralizaron rápidamente en las redes sociales y fueron reconocidas por miembros de todo el arco político. En esa misma sintonía, este lunes brindó un reportaje al periodista Jonatan Viale, en el canal LN+, donde recibió afectuosos mensajes de referentes de distintos sectores de la sociedad.

“Estoy en paz. Una de mis preocupaciones cuando me diagnosticaron ELA era no perder el foco, entender para qué me había puesto Dios esta prueba y obrar en consecuencia. Creo que estoy haciendo eso, que no quiere decir que no pases malos días. Ayer fue uno donde la oscuridad me ganó, pero hoy no, es día a día”, comenzó Bullrich, que para comunicarse utilizó el mismo sistema que en el Senado.

Luego, volvió a referirse al rol de los políticos y a la actitud con la que deberían honrar sus cargos: “Vivimos en un país demasiado personalista, donde el ego es un factor demasiado importante. Lo verdaderamente importante es lo que se hace y cómo se hace, no quién lo hace. Hay que entender que no somos más que instrumentos y cumplir con el servicio que nos toca y después dar paso a otros. Nosotros estamos de paso, las ideas quedan”.

“Los políticos hacemos nuestras campañas diciendo que hay un líder mesiánico que nos puede salvar. Armamos relatos épicos que nos endiosan, pero la verdad es que no podemos solos, necesitamos la ayuda de otros. Eso sí, hay que aprender a pedirla. Cuando aprendamos a ser más humildes, a pedir ayuda y a decir la verdad, vamos a construir una política más sana y una sociedad mejor”, agregó el ahora ex senador.

A partir de ese momento, Jonatan Viale dio paso a los mensajes que afectuosamente habían grabado distintas personalidades de la política y los medios. En primer lugar, el ex Presidente Mauricio Macri manifestó: “Esteban Bullrich es un ser humano extraordinario, de valores muy profundos, sanos, comprometidos, que ha sabido también ser un malabarista, porque gracias a esos valores él ha combinado un profundo amor y compromiso por su familia, sus amigos y por su trabajo. Es sensible, inteligente y hoy es un testimonio, un sinónimo de vida, que nos está marcando a todos y está dejando un mensaje muy profundo, para que todos repasemos para qué estamos acá, para qué nos metimos en política. Todo eso es Esteban Bullrich”.

A continuación, el periodista y fundador de Infobae, Daniel Hadad, expresó: “Conozco a Esteban hace muchísimos años y siempre valoré de él que nunca fue de los que profundizó la grieta. Él siempre entendió que el adversario no es el enemigo y que la Argentina necesita de consensos. Pero lo que más rescato es que de los hombre públicos, de los políticos es quizás uno de los pocos que entendió que la única revolución posible en Argentina es la revolución educativa y por sobre todas las cosas que no hay ni va a haber un mejor país sin una mejor educación. Esteban es una gran persona, un gran padre, un hombre de familia y realmente se lo quiere mucho”.

También tuvo el reconocimiento de Roberto Baradel, quien como Secretario General de SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) trató con Bullrich en distintas negociaciones, cuando este se desempeñó como ministro de Educación de la Nación durante el mandato de Macri. “Es una persona a quien respeto, no solamente de ahora, desde que fue ministro de Educación, porque como Ministro y más allá de las diferencia que tenemos sin duda, siempre fue una persona de diálogo y hoy lo admiro por su actitud frente a la vida”, aseguró el gremialista.

Luego fue el turno de Horacio Rodríguez Larreta, quien contó que conoce a Bullrich desde “hace 30 años”. “Ya charlábamos, siempre tenía esta pasión por la educación, que fue su sueño. Hizo un gran trabajo acá (en la Ciudad de Buenos Aires) y a nivel nacional. Es un ejemplo, un placer enorme ser su amigo, coincidir en la necesidad de acuerdos más amplios, consensos. Es un tipo de diálogo, tiene mucho para dar”, recalcó el jefe de Gobierno porteño.

Enseguida llegó el mensaje de la flamante diputada María Eugenia Vidal, con quien Bullrich compartió la gestión en el Gobierno porteño. “Esteban es servicio, que es algo que todos en la política deberíamos recordar todos los días. Por eso miles de personas en la Ciudad y en la provincia tienen su celular, porque en cada pueblo o ciudad que fue siempre dejó su celular particular para que lo llames cuando lo necesitás”, dijo la ex gobernadora. “También es ese que cuando estaba embarazada de Pedro, mi último hijo, y no podía asumir un cargo de responsabilidad en la Ciudad me dijo ‘yo te cubro, el tiempo que haga falta, para que puedas estar con tu hijo’. También es el que cuando estaba haciendo el trabajo de su vida, como Ministro de Educación nacional, le pedimos que fuera candidato en la provincia de Buenos Aires. No dudó un minuto y dijo ‘estoy’”, resaltó Vidal.

