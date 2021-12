La UCR elige al nuevo titular del partido en medio de tensiones

domingo, 12 de diciembre de 2021 20:58

La Unión Cívica Radical elegirá el próximo viernes al nuevo titular del partido, en medio del clima de tensión interna por la fractura del bloque en Diputados y acusaciones cruzadas entre los distintos sectores. El 17 de diciembre están convocados los delegados partidarios que deberán elegir quién regirá los destinos del centenario partido en reemplazo del mendocino Alfredo Cornejo.



El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es quien aparece en la previa con mayores consensos para quedarse con la titularidad del Comité Nacional de la UCR: tiene entre 60 y 64 voluntades aseguradas, de un total de 94 en condiciones de votar. En este contexto, crecen las especulaciones respecto de si el eventual postulante para enfrentarlo, el senador Martín Lousteau, decidirá finalmente presentarse como candidato o declinará su participación al verse en minoría.



La que pasó fue para el radicalismo una de las semanas de mayor ebullición política, con la decisión de 12 diputados nacionales de romper con el bloque mayoritario en Diputados y conformar una bancada diferenciada, llamada UCR-Evolución, y que se referencia en los dirigentes Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti.



El nuevo bloque estará presidido por el cordobés Rodrigo de Loredo, quien le ganó en su provincia la interna a Mario Negri, quien por su parte seguirá al frente del bloque mayoritario que tiene 33 integrantes. El quiebre generó múltiples repercusiones: desde lo institucional, la conducción radical de tres distritos -Entre Ríos, Neuquén y La Pampa- pidieron formalmente que los diputados que se fueron con Lousteau vuelvan al bloque de Negri.



En materia de declaraciones, Gerardo Morales acusó a Horacio Rodríguez Larreta de estar detrás de la ruptura del bloque, y dijo que le pedirá explicaciones el miércoles próximo, cuando se reúna la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. También se metió en la discusión Patricia Bullrich, titular del PRO, quien le pidió a los radicales que "se dejen de joder" y recordó que a Juntos por el Cambio lo votó más de 10 millones de argentinos hace tres semanas.



El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, fue más allá y planteó que la primera discusión que debería darse el radicalismo es si debe continuar dentro de Juntos por el Cambio. "Si la UCR representa lo que es desde 2015, yo no me hubiera afiliado", expresó, pidió discutir si "hay que continuar en Cambiemos", y agregó que esa debe ser "la primera discusión" que se debería dar en el partido.



"¿Para qué sirven las candidaturas si es para hacer cosas que de radicales no tienen nada?", se preguntó el hijo del expresidente Raúl Alfonsín y representante diplomático de Argentina en Madrid. Entre otros realineamientos, el grupo vinculado a Mario Negri y Gerardo Morales logró conformar las bancadas mayoritarias, tanto en Diputados como en el Senado, se está por quedar con la conducción del partido, y también desplazó a Martín Lousteau en el cargo de Vicepresidente del Senado, colocando allí a Carolina Losada, la experiodista que se lanzó a la política y se impuso en los comicios de Santa Fe.



Este mismo sector que hoy es mayoría en la UCR también se anotó un triunfo al imponerse en la elección donde se eligió hace poco más de una semana a la nueva titular de la Juventud Radical, cargo que recayó en Valeria Pavón, una joven estudiante correntina. Así, el radicalismo arranca 2022 dentro de Juntos por el Cambio pero con dos posicionamientos bien marcados: por un lado una parte del partido mayoritaria y con una impronta federal, y por el otro lado la UCR que mantiene una alianza con Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y que conformó bloque aparte en Diputados.



El que arranca también será un año donde comenzarán a perfilarse las candidaturas presidenciales, con Gerardo Morales, Facundo Manes y Martín Lousteau entre los anotados para jugar la carrera rumbo a la Casa Rosada.