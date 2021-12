Abogado de Macri: "el juez está actuando con una ausencia absoluta de imparcialidad"

miércoles, 1 de diciembre de 2021 21:49

El abogado Pablo Lanusse, defensor del ex presidente Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal en la que fue procesado, sostuvo que el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava "está actuando con una ausencia absoluta de imparcialidad" y afirmó que "no hay ni una sola prueba" contra el ex mandatario.

Lanusse se refirió al procesamiento dictado por Bava, quien ya había sido recusado por la defensa del ex presidente, y señaló: "Estamos ante una situación de juicio. Sabíamos que esto iba ocurrir, no porque debiera ocurrir, sino porque estamos ante un juez que está actuando con una ausencia absoluta de imparcialidad".

"La resolución no tiene ninguna creatividad y es un refrito de las anteriores resoluciones, donde ya habíamos dicho que este juez había prejuzgado en perjuicio del ex presidente antes de escucharlo y por eso lo habíamos recusado", indicó el abogado en diálogo con "Crónica de una tarde anunciada", el programa que conduce Nelson Castro por Radio Rivadavia.

El letrado aseguró que "no hay un solo testigo ni una sola prueba de que Mauricio Macri espió u ordenó espiar, por la sencilla razón de que no espió a nadie, pero el juez Bava hace este andamiaje voluntarista, prejuicioso, parcial, carente de toda condición de sentencia porque claramente es un juez que ha roto su credibilidad".

Consultado sobre si en el expediente hay alguna prueba de acciones de espionaje ilegal independientemente de la situación del ex presidente, Lanusse subrayó que él defiende en la causa únicamente a Macri y remarcó que hay "una ausencia absoluta de prueba alguna que vincule a Mauricio Macri con los supuestos informes que según el juez serían producto de inteligencia ilegal".

Respecto de esos informes, el abogado subrayó que "ni siquiera están corroborados cuándo, cómo y dónde se encontraron" y explicó: "Dicen haber encontrado dentro de unas memorias externas dentro de una delegación de la AFI estos documentos, pero no se ha peritado esto pese a que se ha solicitado, es un enrome déficit".

Por otra parte, Lanusse señaló que esperaba que la Cámara de Mar del Plata "lo apartara al juez Bava" tras la recusación que presentó la defensa porque en su resolución de octubre pasado "le dedicaron un considerando de dos carillas, donde exhortan al juez Bava a evitar continuar con comportamientos como los que allí se describen, falta de mesura, de decoro".

"En cualquier otra situación, con esos considerandos hubieran justificado el apartamiento cualquier juez en cualquier lugar del país", subrayó el abogado defensor del ex presidente, quien recibió la noticia de su procesamiento en Chile, a donde viajó para participar de un evento de la Fundación FIFA que encabeza.