Rodríguez Larreta: “Un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción”

martes, 9 de noviembre de 2021 09:07

En la recta final de la campaña electoral, marcada por un sentido reclamo contra la inseguridad, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta hizo referencia a la baja de la edad de imputabilidad, un reclamo que cosecha posiciones desencontradas.

“Con menores para mí no es bajar la edad, sino que haya un régimen penal juvenil especial. Tiene que ver con la educación pero con que haya instituciones, con los temas sociales, con que hay menores que matan gente", destacó Larreta en diálogo con el periodista Ignacio Otero para Radio Metro

Y agregó: "Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción. No puede ser que no sea punible. Capaz no lo es de la misma manera que un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible”.

El jefe de Gobierno porteño y principal líder de Juntos manifestó hoy que "no hay razones" para que la gente "cambie el voto de las PASO", en el marco del último tramo de la campaña electoral y con el Gobierno en el eje de la tormenta.

"Las razones por las cuales ganamos las PASO están intactas", afirmó en diálogo con el periodista Ignacio Otero en Radio Metro, a la vez que agregó: "La gente está harta de la inseguridad, la inflación, la falta de laburo, harta de que los chicos hayan estado sin clases".

En la misma línea, calificó como una "falta de respeto" apelar a revertir una elección a través de lo que se denomina como clientelismo. "Creer que vas a cambiar el voto regalando una heladera o un viaje de egresados es una falta de respeto enorme", sostuvo Rodríguez Larreta.

Asimismo, se mostró optimista de cara a las elecciones generales del próximo domingo tras argumentar que "la gente está harta de este Gobierno".