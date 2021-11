Afirman que se superó el nivel de donación de sangre de prepandemia

martes, 9 de noviembre de 2021 18:16

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró hoy que se "superaron" los niveles de donación voluntaria de sangre que existían previo a la pandemia por coronavirus, lo que demuestra que "la solidaridad le gana por goleada al egoísmo", dijo y reconoció la ardua labor de trabajadores de la salud y organizaciones sociales.



La ministra aseguró que "se superaron los niveles prepandemia", tras el acto de celebración del Día Nacional de Donantes de Sangre, realizado este mediodía en el hospital Posadas, de la localidad bonaerense de El Palomar .



"El 56 por ciento de las transfusiones proviene de donantes voluntarios, tenemos que avanzar para que eso aumente más y tengamos cada vez más sangre disponible", precisó.



La titular de la cartera sanitaria aseguró que el incremento de donaciones voluntarias de sangre, plasma y plaquetas se logró con "mucho trabajo con la sociedad científica, la sociedad civil, las provincias".



Vizzotti consideró de "muchísima importancia" poder celebrar este día "en forma presencial, con todos los actores del sistema de salud del Estado, de las y los donantes, después de dos años durísimos donde todo el equipo de salud trabajó muchísimo buscando estrategias para que no baje la cantidad" de voluntarios.



La funcionaria destacó este "momento epidemiológico totalmente diferente" y dijo que "también es muy relevante hoy transmitir la importancia de donar sangre, esa donación voluntaria, habitual, altruista que hace que se salven vidas".



"Tuvimos una respuesta inédita a una situación inédita, lo vamos a poder dimensionar con el tiempo. Los argentinos tenemos que mirarnos y creernos de lo que somos capaces. La solidaridad le gana por goleada al egoísmo", destacó durante el acto Vizzotti.



Para celebrar la jornada, en el predio al aire libre del centro de salud se colocó una gota de sangre inflable gigante y frente a ella se dispusieron puestos donde las organizaciones sociales que colaboran con el Servicio de Hemoterapia del hospital regalaron golosinas, repartieron información y refrigerios a los asistentes.



Durante las palabras de apertura, Alberto Maceira, director del centro sanitario nacional agradeció la presencia de la ministra de Salud y el aporte de su cartera, la contrastó con "otras etapas, cuando los ministros conocían el hospital por foto" y reconoció que Vizzotti "ha venido como secretaria y ahora como ministra", lo que calificó como "un placer" para esa comunidad hospitalaria.



El funcionario remarcó que el Servicio de Hemoterapia "fue uno de los más complejos de acomodar a la situación de pandemia", ya que tenían que "decirle a gente que estaba sana que venga a un lugar donde había covid para que la sangre no faltara".



"Todos los que estuvimos en ese momento entendemos la problemática de la sangre en el marco de una pandemia, pero podemos decir con total tranquilidad que no le faltó ni un glóbulo de sangre a ningún paciente que estuvo internado en este hospital", sentenció Maceira.



También hubo un momento para destacar la figura de Luis Agote, que en 1914 logró la primera transfusión de sangre anticoagulada en el mundo colocando citrato en proporciones específicas, según recordó la jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital Posadas, Gabriela Miguez.



"Nuestro banco de sangre tuvo problemas por el escenario sanitario mundial que todos conocemos, hubo una merma importante de donantes, no acudían a los centros de salud por miedo, las colectas que estaban programadas con anterioridad se iban cayendo, fue bastante duro lograr un abastecimiento para responder las demandas transfusionales de este hospital que es grande y de alta complejidad", detalló la especialista.



"Gracias a los donantes voluntarios, a los organizadores de colectas, a los promotores comunitarios, gracias a su solidaridad, a la concientización y al Ministerio de Salud se pudo subsanar y llevar adelante este gran desafío", concluyó.



Durante el acto se otorgaron diplomas de reconocimiento a las organizaciones sociales y promotores que, disfrazados de payasos, superhéroes y personajes de historietas, participan de las campañas de donación y a decenas de donantes voluntarios de sangre, plasma y plaquetas.



La Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular aseguró que en el inicio del aislamiento por la pandemia la donación de sangre había disminuido en un 80 por ciento y que, en diciembre de 2020, la baja continuaba entre una 30 a 50 por ciento en algunos lugares.