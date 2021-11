Asesinaron a una mujer en una casa de San Justo y apresaron a su pareja

domingo, 7 de noviembre de 2021 17:05

Una mujer de 50 años fue asesinada hoy en una casa del partido bonaerense de La Matanza y por el femicidio detuvieron a su pareja, quien está acusado de atacarla a "facazos" y con una escopeta "tumbera", y luego intentar descartarse del cuerpo, informaron fuentes policiales y judiciales.



La víctima fue identificada por la Policía como Liliana Beatriz Lezcano (50), cuyo cadáver presentaba signos de haber sido atacada con un arma blanca y también de fuego, lo que se confirmará en las próximas horas con el resultado preliminar de la autopsia.



Según las fuentes, el hecho ocurrió esta madrugada, en una vivienda en planta baja situada en la calle Thames al 3800, en el barrio Villa Constructora de San Justo, en el sudoeste del conurbano, donde la mujer se encontraba junto al ahora imputado Norberto Rodríguez (45). De acuerdo a los pesquisas, personal de la comisaría 1ra. de La Matanza se trasladó hasta el lugar tras ser alertados por vecinos del barrio. Al arribar, los efectivos hallaron a Lezcano muerta, sobre un charco de sangre en su dormitorio, y aprehendieron a Rodríguez.



Las fuentes señalaron que, a simple vista, la mujer presentaba múltiples lesiones que se creen fueron provocadas por armas blancas de fabricación casera tipo "faca", que se secuestraron en el lugar, al igual que una escopeta "tumbera" con cartuchos 12/70. Los peritos que trabajaban esta tarde en la escena del crimen sospechan que el asesino también intentó desmembrar el cuerpo de la víctima para posiblemente trasladarlo u ocultarlo con mayor facilidad, añadió una fuente judicial.



En ese sentido, el vocero consultado explicó a Télam que los compañeros de trabajo del acusado en una cooperativa de La Matanza reconocieron ante la justicia que el detenido les pidió ayuda para descartarse del cuerpo. "Me mandé una cagada" y "me pasé de falopa", fue lo que Rodríguez le dijo a uno de sus compañeros, según expresó el investigador.



La causa quedó a cargo del fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, quien dispuso una serie de diligencias en procura de esclarecer las circunstancias en las que se produjo este nuevo femicidio.



A su vez, personal policial y peritos continuaban esta tarde en la casa donde ocurrió el hecho con el levantamiento de rastros, el retiro del cadáver y el secuestro de elementos de interés para la causa. "La autopsia será muy extensa y complicada. Lo que hizo este sujeto es tremendo", adelantó un vocero judicial, quien detalló que la víctima presentaba cortes en la garganta, piernas y que se le extrajo del tórax una cuchilla partida que a simple vista no se había observado.



En el inmueble, donde también funciona una especie de taller mecánico en la parte delantera, los pesquisas hallaron plantas de marihuana. Aparentemente, la vivienda es propiedad del acusado, que es conocido en el barrio. Al respecto, una vecina dijo a Crónica TV que él "vivía tranquilo hasta que llegaba ella", y que el sospechoso "estuvo preso por robo".



"Él ayudaba a todos los vecinos", señaló la mujer, quien dijo conocer al sospechoso de toda la vida. Según explicó un investigador, la pareja "iba y venía" en su relación y que el hombre la hostigaba, por lo que se intenta establecer si la mujer lo había denunciado previamente por violencia de género.



Un informe del Observatorio MuMalá reveló la semana pasada que en los primeros diez meses de este año se cometieron al menos 189 femicidios, y un travesticidio, en el país; cifra que alcanza los 282 si se suman las muertes violentas de mujeres relacionadas al delito o sus colaterales (narcotráfico, venganza o deudas), las que están en proceso de investigación y los suicidios vinculados a sus relaciones.