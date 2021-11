Cristina Fernández de Kirchner pasó su primera noche internada y su evolución es favorable

viernes, 5 de noviembre de 2021 08:43

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, pasó su primera noche internada en el Sanatorio Otamendi tras someterse a una histerectomía, de la que se recupera favorablemente y que le deparará al menos dos días más bajo el cuidado de los médicos de la reconocida clínica del barrio porteño de Recoleta.

La titular del Senado continuaba con "evolución favorable del procedimiento quirúrgico realizado" en horas de la mañana del pasado jueves y permanecía "en buen estado general y con buena recuperación de la anestesia", según había indicado el segundo parte médico, firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfranconi.

Al respecto, la profesional había explicado que la intervención quirúrgica fue "una histerectomía ampliada por la vía laparoscópica", tras el cual se realizó una "evaluación macroscópica" cuyo resultado mostró que "el pólipo uterino encontrado presenta características benignas".

"El resultado definitivo del examen histopatológico se emitirá la próxima semana", había concluido el informe oficial de la clínica ubicada en el barrio porteño de Recoleta. La ex presidenta pasó la primera noche internada allí tras esta intervención quirúrgica y se espera que el Sanatorio Otamendi difunda un nuevo parte médico en las próximas horas. La histerectomía había sido programada con anterioridad, pero recién trascendió a última hora del miércoles pasado.

Según trascendió, la ex presidenta permanecería internada entre tres y cinco días para su recuperación, que luego continuará en su domicilio de Juncal y Uruguay. La operación coincide con el tramo final de la campaña electoral del Frente de Todos de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, por lo que la ex mandataria no sería parte activa de los últimos días de actividad proselitista.