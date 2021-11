Repercusión nacional del caso Florencia Ledesma: apuntan a que los perros están "resguardados"

miércoles, 3 de noviembre de 2021 14:43

Veterinarios y organizaciones proteccionistas remarcaron que el aumento de los perros abandonados y los ataques que los animales pueden producir parten de una misma causa, la "tenencia irresponsable", y recordaron que en los últimos 13 años se produjeron 86 muertes por mordeduras en el país.



Luego de que se conociera el caso de Florencia Elizabeth Ledesma, quien sufrió el ataque de siete perros hasta causarle la muerte en San Juan, el médico veterinario Juan Enrique Romero diálogo con Télam sobre la problemática y consideró que "hay una tutoría irresponsable, donde pensamos que el perro se cría solo. Y hay que educarlo, sociabilizarlo, deben salir con correa, collar y bolsa. Esto es responsabilidad social".



Así, el coordinador del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos del Ministerio de Salud de la Nación comentó que "registramos 86 muertes en los últimos 13 años por accidentes con perros en Argentina".



Frente a este escenario, remarcó que "en los ataques casi el cien por ciento hay un dueño irresponsable y el 85 por ciento es de un perro conocido".



"En Argentina existen perros abandonados pero hay un abandono particular que es el perro semidomiciliado, es decir, el perro que a las 8 de la mañana se le abre la puerta y pasea por todos lados en vez de quedar contenido en el domicilio, así queda suelto a su libre albedrío y provoca el aumento de posibles mordidas", agregó.



Sobre el caso de San Juan, que continúa en investigación, Romero aclaró que "si son perros silvestres, constituyen manada estable y tenés que encontrarlos en un radio de cinco kilómetros a la redonda, si no los encontrás es que están guardados en un domicilio, donde tenés que ir casa por casa y buscar al tutor, que es el responsable del homicidio".



En esta misma línea, Alejandra Condoleo, integrante de Todo por Ellos, una agrupación proteccionista que opera en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, comentó que "hay mucha tenencia irresponsable. Lo que está sucediendo ahora es gente que se muda, no los llevan y los dejan en la calle. Gente mayor o enferma muere y sus familiares los dejan en la calle. Así. todos van a parar a la calle".



En este sentido, reconoce que "hay una impunidad absoluta, las personas lo hacen con toda tranquilidad, y que si el perro está suelto, no se puede controlar a quién pertenece y nadie se hace cargo, provocando que no haya una penalización para la persona, sino que siempre paga el animal".