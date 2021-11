La Pampa: incendiaron patrulleros en la comisaría donde están detenidas las acusadas del crimen de Lucio

lunes, 29 de noviembre de 2021 00:00

La marcha realizada en Santa Rosa, en La Pampa, en reclamo de "Justicia por Lucio", el nene de 5 años asesinado de una golpiza, terminó en graves incidentes, con patrulleros quemados, balas de gomas contra los manifestantes y ataque a la sede policial donde están detenidas las mujeres acusadas del crimen del pequeño.

En la ciudad capital pampeana, la marcha había comenzado en la Plaza San Martín, pasadas las 18 horas. Y luego de recorrer unas treinta cuadras, un grupo de manifestantes atacó la Seccional Sexta, la comisaría donde están detenidas las acusadas del homicidio de Lucio, la madre Magdalena "Magui" Espósito y su pareja Abigail Páez.

El ataque fue con pedradas. La defensa de lugar estaba en manos del Grupo Especial Policial, que quedó arrinconado contra la comisaría, ubicada en el barrio Butaló, uno de los más poblados de la ciudad capital.

Hubo mujeres, hombres y niños entre los manifestantes. Los más desbordados atacaron las ventanas de las celdas, en la parte trasera de la comisaria donde están detenida la madre del nene asesinado y su pareja. "¡Asesinas, asesinas!", gritaron, También hubo pintadas.

Primero, con las piedras rompieron ventanas. Después, con la policía replegada en el lugar y los manifestantes rodeando la comisaría fueron atacados los vidrios de los patrulleros. Mientras los policías fueron atacados con piedras, un grupo no identificado incendió dos patrulleros. Los atacantes lograron su objetivo: los vehículos policiales ardieron casi en su totalidad.

Entonces los agentes de la fuerza provincial comenzaron a reprimir con balas de gomas a los manifestantes enardecidos. Los incidentes durante más de una hora. La furia de los manifestantes pareció incontenible para las fuerzas policiales.

Gentileza Diario Textual.

La familia marchó en General Pico

Otra multitud de personas se volcó a la Plaza San Martín de General Pico, en La Pampa, con la misma consigna: "Justicia por Lucio". En ella estuvo la familia paterna del nene de 5 años asesinado con una golpiza.

La protesta fue encabezada por el padre del niño, Christian Dupuy y los abuelos Ramón y Silvia Gómez. También estuvo Maximiliano Dupuy, tío del nene quien tuvo a su cargo un año y medio a Lucio, con autorización de la madre, acusada junto a su pareja por el crimen.

La Plaza San Martín es el corazón de las protestas y reclamos sociales de Pico, la ciudad en la que residían las dos familias de Lucio. La muerte del pequeño se produjo este viernes a la noche en Santa Rosa, la ciudad en la que se había radicado la madre.

"Es un momento muy duro para nosotros. Esto nos da fuerza. El alma rota nos va a quedar por el resto de nuestros días", dijo Christian Dupuy, sentado en una silla. Apenas podía hablar.

El padre de Lucio agregó: "Pedimos que paguen los que tengan que pagar. Las mujeres que lo hicieron. Y todos los que no se hicieron cargo que den la cara. Los fuimos a buscar, pero no nos atendieron". El tío del nene, Maximiliano Dupuy dijo que "la Justicia no se hizo. Lo tuve (a Lucio) un año y medio a cargo. Y cuando lo vino a buscar nadie hizo nada. Le dieron la razón". sostuvo en referencia a la disputa por la tenencia. Lucio vivía con su madre, Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez, ambas detenidas acusadas de homicidio.

Fuente: Clarín