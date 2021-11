Santa Fe: Abusó de sus primitos de 7 y 8 años y lo condenaron a 20 años de prisión

domingo, 28 de noviembre de 2021 12:47

Un joven de 19 años fue condenado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual en perjuicio de dos primos, de 7 y 8 años, en la ciudad santafesina de Reconquista, informaron hoy voceros judiciales.



El hombre, identificado con las iniciales M. F. C., recibió una condena de 20 años por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal, con promoción a la corrupción de menores agravada" por ser las víctimas menores de 13 años y por haber sido cometidos los hechos en reiteradas oportunidades con violencia y engaño.



La resolución estuvo a cargo del tribunal que integraron los jueces Mauricio Martelossi, Santiago Banegas y Gustavo Gon, quienes juzgaron los hechos cometidos a partir de enero de 2020, cuando el imputado cumplió la mayoría de edad, aunque los abusos comenzaron más de tres años antes.



En ese sentido, M. F. C. enfrenta una causa de similares características en la Justicia de Menores, donde según fuentes judiciales es inminente el dictado de una nueva sentencia.



El fiscal que investigó los hechos, Juan Marichal, se mostró conforme con la pena resuelta por al tribunal y destacó que "lo condenó por todos los delitos, por todos los hechos, y por la pena que pedimos".



En el debate quedó expuesto que el condenado abusaba de los niños luego de llevarlos a su habitación mediante engaños, como ofrecerles su computadora para jugar, cuando la familia de las víctimas visitaba la suya.



Los testimonios obtenidos mediante Cámara Gesell permitieron precisar que M. F. C. les decía que no debían contar lo que sucedía porque era "cosa de primos".



El fiscal Marichal enfatizó sobre el carácter de "graves y aberrantes" de los delitos y sostuvo que el imputado "previó y planeó" sus acciones, aprovechándose de "la gran indefensión de las víctimas producto de su inconsciencia respecto de lo que les ocurría".