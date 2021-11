Asesinaron a un financista en un departamento de Almagro cuando fue a realizar una transacción

lunes, 22 de noviembre de 2021 08:29

Un financista de 34 años fue hallado asesinado de un disparo en el pecho en un departamento del barrio porteño de Almagro donde había sido convocado por una mujer para realizar una transacción relacionada a la venta de dólares, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho fue denunciado por familiares del financista, identificado como Carlos Walter Molina (34), quien había sido citado al departamento “C” del piso 10 de un edificio ubicado en la avenida Díaz Vélez al 3700, en el citado barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Molina fue hasta el lugar a bordo de su Chevrolet Onix, que dejó estacionado a pocos metros del edificio. De acuerdo a las fuentes, el hombre había sido citado por una mujer, cuya identidad aún se desconoce, para realizar una transacción con dólares, ya que, desde hacía dos años, Molina poseía una financiera y realizaba inversiones con acciones de distintas empresas.



Luego de la denuncia de la familia, personal de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad recibió una orden de la Fiscalía Criminal y Correccional 36, a cargo de Marcelo Munilla Lacasa, para ir al lugar donde el financista había sido citado. En el interior del departamento, los efectivos encontraron a Molina muerto con un disparo en el pecho y con signos de haber sido golpeado, detalló a Télam un investigador.



“En el auto hallamos 98 mil pesos”, agregó la fuente. María Belén Pérez, pareja de Molina, dijo a Télam que el último contacto que tuvo con él fue “alrededor de las 16” y que desde las 18 ya no le respondió los mensajes y llamadas. “Revisamos la computadora y vimos que había buscado la dirección de ese edificio en el Google Maps. Fuimos hasta el lugar y tardaron 16 horas en entrar (…) quizás si entraban antes podían tener un panorama diferente”, se lamentó la mujer.



Pérez contó que su pareja trabajaba como despachante de Aduana, que era licenciado en Comercio Exterior y que desde hacía dos años tenía una financiera con varios clientes y daba cursos de dónde y cómo invertir dinero. Sobre la mujer con la que se iba a encontrar el viernes por la tarde, Molina la había descripto como “una buena clienta” y le dijo que le había presentado “una buena oportunidad laboral”.



“A mí me comentó sobre esta clienta, era una mujer, pero no sé si la había visto antes, no me lo mencionó”, sostuvo Pérez. “Necesitamos un poco de consuelo, él era todo para mí”, finalizó pareja visiblemente acongojada por la situación. Más temprano, Mary, la madre del financista, dijo a Crónica TV que sospechan del encargado del edificio porque le dijo a la policía que el departamento donde se cometió el crimen estaba deshabitado.



No obstante, fuentes de la pesquisa dijeron que aún no hay ningún imputado ni sospechoso detenido. “Sospechamos del encargado porque la puerta (del departamento) no estaba con llave, se abría con un picaporte y el encargado se lo acercó a la policía. Antes había dicho que estaba deshabitado”, recordó la madre del fallecido. La mujer, en un ataque de llanto, pidió “justicia” por su hijo: “Necesito que me den una respuesta. Me quitaron lo más valioso de mi vida, mi único bebé”, se lamentó.