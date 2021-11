Zabaleta aseguró que "el acuerdo con el FMI no va a ser ajustando el cinturón de los argentinos"

sábado, 20 de noviembre de 2021 22:18

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sostuvo esta tarde que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no va a ser ajustando el cinturón a los argentinos" y aseguró que esa es "una decisión" tomada por el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y "toda la fuerza política" que representa al oficialismo.



"El acuerdo con el FMI no va a ser ajustando el cinturón a los argentinos y a las argentinas, ni a las jubiladas ni a los jubilados, ni a los ni las docentes, ni a las trabajadoras ni a los trabajadores", precisó el funcionario en diálogo con radio Con Vos.



Por eso, ratificó, "no se acuerda en cinco minutos con el FMI, por eso hay una decisión del presidente (Alberto Fernández), del ministro Martín Guzmán y del acompañamiento de la fuerza política de poder hacer el mejor acuerdo sin ningún tipo de ajuste".



Además, el funcionario destacó "la política de amplitud y diálogo" que tiene el Gobierno nacional para "avanzar en la creación de empleo y la dinamización" de la economía.



"Junto a la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), la Cámara Argentina de la Construcción, las siete Cámaras Hoteleras y Gastronómicas, venimos generando espacios de discusión y de incorporación en los próximos meses del Plan Potenciar en empleo genuino", remarcó el exintendente del partido bonaerense de Hurlingham.



En ese sentido, agregó: "Estamos buscando una mirada mucho más amplia. Por eso esta semana estuve reunido con Daniel Funes de Rioja y Martín Cabrales en la UIA para avanzar en una mesa de trabajo, con todos los sectores representados para avanzar en la generación de empleo".