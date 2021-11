Feletti no descarta "algún tipo de intervención" para estabilizar precios de los medicamentos

martes, 2 de noviembre de 2021 18:02

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, adelantó hoy que mantendrá una serie de reuniones para analizar los precios de los medicamentos, a la vez que consideró necesario "algún tipo de intervención" en este sector por entender que "no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación del Estado".

"Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga", dijo Feletti esta mañana en diálogo con la radio online FutuRöck.

En ese contexto, el titular de Comercio Interior señaló que tiene prevista una reunión con "Luana Volnovich, del PAMI, que es el principal comprador de medicamentos" y "vamos a empezar a ver ahí qué es lo que ocurre"

"Mañana tenemos una reunión con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en la que también vamos a abordar el tema", agregó Feletti. "No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado, no puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado; nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata", concluyó Feletti.

En lo que respecta a la canasta de productos de consumo masivo con precios retroactivos al 1 de octubre pasado, el funcionario aseguró que "la medida se está cumpliendo".

"En la primera semana de aplicación hubo en total, en precios y abastecimiento, un índice combinado de casi 80%, un 78% de acatamiento, lo que para un comienzo es aceptable", afirmó.

"Igual, estamos presionando para ampliar y subir ese margen", agregó y anticipó que para el lunes que viene realizarán una convocatoria "muy amplia" a los sectores que participan del programa "para repasar todos esos temas".

El funcionario reconoció que en la puesta en marcha del programa "hubo mucha tensión" con algunas empresas y planteó que "la elite tiene que comprometerse con un país viable", al considerar que "si no hay una canasta alimentaria básica de 1.500 productos en un país que produce alimentos, estamos en un problema".

Dijo que "la Argentina no puede quedar encorsetada a los planes de negocios de 30 empresas" y agregó: "Ahora, en esta crisis, se les está pidiendo que colaboren, que ayuden a las que van a ser las primeras fiestas después de la pandemia, donde la gente tiene que festejar".

"Es casi una posguerra a nivel mundial; que no se frustre por precios", expresó el secretario de Comercio Interior.

Por el lado de los distribuidores y mayoristas, el presidente de Maxiconsumo y titular de Cadam, Víctor Fera, dijo que el congelamiento de precios "se está cumpliendo".

"Los precios se están cumpliendo, exceptuando que pueda faltar algún producto o algún producto que estaba discontinuado; los precios en general se están cumpliendo en las grandes cadenas todos y en el nivel minorista casi todos", sostuvo Fera en diálogo con la radio La Red.

"Hay empresas que tienen el poder dominante de la góndola y ganan más por eso", y analizó que, si bien "también pueden tener mayores gastos de sus empresas o ineficiencia, ése no es un precio que tenga que pagar el público. Hay cosas que podrían bajar muchísimo de precio", planteó Fera.

"Yo apoyo el congelamiento porque quiero que a la gente le vaya bien, necesitamos que la gente pueda comer, pero lo único que va a poder hacer bajar los precios, que se venda a precios reales, es la Ley de Góndolas, porque obliga a competir", agregó.

En ese sentido, Fera remarcó que "el poder dominante de las corporaciones y los monopolios traen muchísimos problemas a la población".

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, destacó el congelamiento y acusó de "caraduras" a los dirigentes de la oposición que cuestionaron esa medida.

"Veo bien lo que está haciendo (el secretario de Comercio Interior) Roberto Feletti, es uno de los problemas fundamentales pensando en cómo mejorarle la vida a la gente. Vengo insistiendo hace tiempo en que hay una clara situación en la que se intenta mejorar el ingreso a la población, mejorando salarios, jubilaciones y demás, pero remarcan los precios y se apropian de esos ingresos y distribución", dijo Heller en declaraciones a El Destape Radio.

El diputado nacional sostuvo que "son unos caraduras los que dicen que esto nunca funcionó", y planteó que habría que preguntarles "cuándo funcionó el ajuste".

El legislador sostuvo que "el congelamiento de precios no es una medida final", sino que "hay que discutir y trabajar en la cadena de valor", y destacó que "hay muchas dificultades". A modo de ejemplo, señaló que se lleva "mucho tiempo tratando de aplicar la Ley de Góndolas, que apunta a que el consumidor pueda tener diversidad de oferta y salir del esquema monopólico".