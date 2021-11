Tres detenidos tras evadir un control, persecución, tiroteo y vuelco en Mendoza

sábado, 13 de noviembre de 2021 19:28

Tres delincuentes fueron detenidos hoy tras haber volcado la camioneta en la que iban durante una persecución y tiroteo luego de evadir un control policial, en la localidad mendocina Luján de Cuyo, informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió esta madrugada, cerca de las 5, en calles Pincolini y Las Turberas de la localidad ubicada a unos 10 kilómetros de la capital provincial.



Fuentes policiales informaron a Télam que allí un móvil policial intentó detener una camioneta Volkswagen Saveiro blanca con el objetivo de identificar a sus ocupantes, quienes al observar al personal huyeron del lugar. Los efectivos que observaron la maniobra evasiva comenzaron una persecución y desde el interior del vehículo comenzaron a disparar contra el patrullero.



La persecución se extendió por varias calles y terminó en la ruta provincial 16 y Las Turberas cuando el conductor de la camioneta realizó una mala maniobra en una curva y volcó sobre un costado de la calle. En este contexto, la policía rodeó el vehículo y al no observar ninguna amenaza aprehendieron a sus ocupantes, tres jóvenes de unos 21 años, que fueron trasladados a la comisaria 11 de Luján de Cuyo.



Por su parte, personal de policía Científica revisó la camioneta en búsqueda de elementos de prueba y no hallaron armas de fuego por lo que creen que fue arrojada durante la persecución. Los investigadores secuestraron la camioneta, la cual no descartaban que haya sido robada para cometer otro delito, mientras que los acusados quedaron a disposición de la Oficina Fiscal 11, Lujan de Cuyo, Mendoza.