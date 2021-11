Un total de 409.152 argentinos en el exterior podrán votar el domingo

viernes, 12 de noviembre de 2021 16:35

Un total de 409.152 argentinos que residen en el exterior están formalmente habilitados para votar el próximo domingo en las elecciones legislativas, cifra que representa alrededor del 1,13% del padrón nacional de 34.332.992 ciudadanos, y que se sumarán a los comicios generales ya que no pudieron sufragar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre por tratarse de internas, que no suponen emisión de votos para argentinos que no viven en el país.

Esos argentinos deberán votar en alguna de las 133 representaciones diplomáticas en el exterior, donde los comicios se realizarán el mismo día y horario que en Argentina, de 8 a 18, con la particularidad de que el voto se emitirá con una boleta única de papel donde están representadas todas las agrupaciones políticas que compiten, diseñada por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y que es igual para todos los países.

Sólo podrán sufragar aquellos que hayan realizado el correspondiente cambio de domicilio a algún país del extranjero hasta el 18 de mayo último -la ley prevé que sea 180 días antes de la elección-, y que esté asentado en su Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que el pasaporte no es un documento permitido para votar.

Los votos que se reciban del exterior se computan en cada provincia y se suman al distrito donde figure el último domicilio que el elector tenga registrado en Argentina.

Si bien el voto es voluntario y no obligatorio, el número de argentinos residentes en el extranjero que participa de los comicios se ha ido incrementando en los últimos años: en las elecciones presidenciales de 2019 concurrieron a las delegaciones habilitadas 49.300, un 12% de los 385.000 habilitados en ese momento, y esa cifra superó ampliamente a la legislativa de 2017, que fue de 14.007 personas, que también había sido récord.

A raíz del incremento de sufragantes, la CNE dispuso enviar urnas adicionales a las representaciones consulares argentinas en Maldonado y Colonia, Uruguay, y "otras representaciones que pudiesen requerirlas".

Así lo comunicó la Cámara a la Dirección de Relaciones Institucionales y Asuntos Electorales en el Exterior de la Cancillería en un oficio enviado a principios de este mes, en el que señaló que no existen impedimentos para "la habilitación de cuartos oscuros suplementarios a fin de evitar la aglomeración de electores y agilizar" el proceso de votación, en consonancia con la flexibilización de los protocolos sanitarios.

La directora Nacional Electoral, Diana Quiodo, explicó a Télam que "hay 133 representaciones en el exterior donde los argentinos pueden ir a votar" y elegir sus candidatos "en las categorías nacionales, es decir, a diputados y senadores nacionales, pertenecientes a la última provincia en la que estuvieron domiciliados en la Argentina".

Quiodo comentó que una vez realizado el cambio de domicilio al exterior, "el empadronamiento es automático, y no se tiene que hacer ningún otro trámite, porque anteriormente los electores tenían que manifestar su intención de ser incluidos al padrón".

El voto de los argentinos en el extranjero fue habilitado a través de la ley 24.007, de 1991, que creó el Registro de Electores Argentinos Residentes en el Exterior, que es permanente y está confeccionado por la CNE, según se señaló en un informe de la Cancillería, en el que se recuerdan los requisitos y el procedimiento para emitir el sufragio.

Para poder participar de los comicios generales se deberá ser mayor de 16 años y tener actualizado el DNI con el domicilio en el exterior, mientras que el listado puede consultarse en la dirección web: www.padron.gov.ar, en el ítem dedicado a esos ciudadanos argentinos.

Los documentos válidos para votar serán tanto el DNI tarjeta, como el DNI libreta celeste; además del DNI libreta celeste que contiene la leyenda "No válido para votar", el DNI libreta verde, la libreta de enrolamiento y la libreta cívica, y se deberá justificar la no emisión del sufragio, precisó la Cancillería.

Los distritos que más electores tienen residiendo en el exterior son Capital Federal, con 152.093; Buenos Aires, 125.076; Mendoza, 27.935; Córdoba, 26.983; Santa Fe, 25.043; Entre Ríos, 6.441; Misiones, 6.139; Tucumán, 5.153; Salta, 4.246; San Juan, 3.769; Río Negro, 3.301; Formosa, 3.268; Corrientes, 3.012; Chaco, 2.674; Chubut, 2.357; Neuquén, 2.304; Jujuy, 2.197; San Luis, 1.693; Santiago del Estero, 1.429; La Pampa, 1.300; Santa Cruz, 947; Tierra del Fuego, 720, y La Rioja, 509, de acuerdo con cifras de la CNE.

Las ciudades con más electores argentinos son, entre otras, en España: Barcelona, con 36.534, Madrid 28.861, y Cádiz 10.622; en Estados Unidos: Miami, con 31.707, Nueva York 22.393 y Los Ángeles 18.995; en Paraguay: Asunción con 14.723; en Uruguay: Montevideo con 13.988; en Chile: Santiago de Chile, con 13.277; en Israel, Tel Aviv con 13.172, y en Italia: Milán, con 11.263, según cifras de 2019 proporcionadas por la Cancillería.