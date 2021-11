Expectativa por un probable aumento de la nafta

miércoles, 10 de noviembre de 2021 08:10

La nafta podría subir antes de fin de año. Todo depende de si se avanza la suba demorada de dos impuestos que agregarían hasta un 8% de suba al combustible, lo que dejaría al litro de súper en la Ciudad de Buenos Aires cerca de los $98. De esa manera, llenar el tanque de un auto chico en estaciones de servicio porteñas ya superaría los $5000.

Los dos impuestos en cuestión son el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) y sumarían más costos para las empresas. Tal como adelantó el sitio especializado Econojournal, las petroleras le solicitaron al Gobierno que postergue la actualización de los gravámenes porque, a su vez, no creen que YPF aumente sus precios si eso no sucede.

En mayo pasado, el Gobierno postergó la actualización del primer y segundo trimestre de 2021 hasta el 1° de diciembre de este año.

Al momento de tomar esa decisión mediante el decreto 352/2021, el Gobierno explicó que las variaciones del ICL y el ICD “se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles” porque son “impuestos al consumo”.

Por ahora, explicaron desde una de las empresas, no hay ninguna notificación oficial sobre si se aplicará o no la suba de los impuestos. En Energía no hubo aún precisiones al respecto.

En el sector especulaban también con si la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas se aprueba en el Congreso antes del 1° de diciembre o no. Sucede que esta norma cambia la manera en la que se calcula el ICL, actualmente indexado por inflación de manera trimestral.

La nueva metodología implicaría directamente un porcentaje fijo sobre el precio del producto. Por eso, se podrían esperar novedades respecto de la aplicación del gravamen si se aprueba este proyecto, uno de los grandes desafíos del Gobierno en el Congreso para después de las elecciones.

Fuentes legislativas confirmaron al portal TN que hay “muchas” chances de que el proyecto se trate antes del próximo 1° de diciembre.