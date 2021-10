Revuelo: los evacuaron por los incendios en Córdoba y dejaron a su perro

jueves, 7 de octubre de 2021 20:41

Un desgarrador momento se vivió esta semana en la evacuación de los vecinos de Caminiaga, en la zona del Cerro Colorado, ante el avance del fuego en Córdoba. Las cámaras de TV mostraron cómo una familia se sube a un vehículo de rescate y se despide de su perro, al que se ve quedarse en el lugar.

La situación despertó fuertes críticas, por las que luego la familia contó su versión de lo sucedido.

En las imágenes se puede ver el momento en el que una mujer, ya subida al vehículo blanco que la iba a trasladar, acaricia a la mascota que se acercó hasta ella.

De fondo se escucha a uno de los bomberos que trabajaba en el lugar, decirle a la señora que no se preocupara, que el perro "es vivo, se va a escapar" de los incendios, luego de que ella le rogara al animal que se quedara "en la cucha".

También se escucha a otro hombre decir que había un tacho por ahí para que le pusiera agua.

La situación, transmitida por un móvil de Telefé Córdoba, despertó una catarata de críticas en la redes sociales, especialmente contra la familia.

"No les cuesta nada llevarlo aunque sea en el baúl un animal nunca se abandona. Ojalá Dios los castigue por dejarlo", llegó a escribir una usuaria muy indignada en la publicación de Instagram del canal que realizó el móvil.

Otra, incrédula por lo visto, se preguntó: "No entiendo. ¿Lo abandonaron así sin más? No puedo creer lo que veo". Y una tercera reclamó: "¿Abandonaron al perro total tenía un tacho con agua? Pésimo".

La respuesta de la familia

Sin embargo, luego la dueña del animal, llamado Kaiser, contó que está bien y dio detalle de la situación que les tocó vivir.

Silvana Allende relató que ante el pedido de los bomberos de dejar la casa, tuvieron que irse sólo con los tres chicos. "El fuego no había llegado a la casa, la vivienda no sufrió daño. Tenemos varios perros y no estuvieron en peligro", afirmó.

Luego contó que su relación con sus animales es de mucha cercanía. "Están siempre detrás mío, yo los amo, no los abandonaría", afirmó y aclaró que no los dejó en el lugar pensando que iba a quedar destruido, sino que se trató sólo de una evacuación preventiva.

El video que se viralizó continúa después de esa situación y se puede ver al reportero acercarse al bombero que antes había hablado de fondo.

"Te tocan vivir muchas situaciones, pero esta es terrible también, tratar de contener a una familia que tiene que dejar una casa ante el temor de perderla", le dice el periodista a uno de los héroes que luchan contra el fuego en Córdoba.

"Es muy difícil, estamos haciendo lo posible para controlarlo, pero por el momento el medio difícil, lo estás viendo", le respondió.

Segundos después afirmó que intentarían cuidar la casa, e hizo una aclaración importante, llevando tranquilidad a los que se preocuparon por la salud del animal. "El fuego ya va hacia otro lugar y no va a llegar a este lugar", remarcó.

Fuente: Clarín