Tras un año y medio, el Senado regresó a las sesiones presenciales

miércoles, 6 de octubre de 2021 14:50

El Senado comenzó a las 14 la primera sesión de presencialidad plena desde que comenzaron las restricciones en el país por la pandemia de coronavirus, en marzo de 2020, luego de un año y medio en el que se realizaron 35 debates de manera mixta, con parte de los senadores participando de manera virtual y otros en el recinto.



La sesión, en la que se discutirá un proyecto de declaración contra Chile por su disposición de extender los límites de la plataforma marítima, fue abierta por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cuenta con la presencia en el recinto de 71 senadores.



En la primera sesión con presencialidad plena desde el 12 de marzo de 2020, el hemiciclo de la Cámara alta lució sin las pantallas gigantes desde las cuales los senadores podían participar de los debates.



Los senadores y senadoras, al igual que los secretarios parlamentarios y asesores, debieron colocarse barbijo y cada una de las bancas y el estrado en el que se encuentra la vicepresidenta cuentan con botellas de alcohol en gel.



En primer término, los miembros del Senado discutirán al último decreto parlamentario que prorrogó la sesiones virtuales por 60 días y la resolución de retorno a las sesiones presenciales.



Antes de ingresar, los senadores y senadoras fueron sometidos a un test de antígenos en un procedimiento sanitario que se desplegó en el salón Arturo Illia del primer piso del Palacio Legislativo.



Las disposiciones incluyen la prohibición de circular por los pasillos del Senado a toda persona ajena al desarrollo de la sesión, mientras que los enviados de los medios de comunicación no acreditados fueron apostados en al Salón de las Provincias de la planta baja del Palacio.



Como parte del protocolo establecido, los legisladores deberán tener su esquema completo de vacunación.



La convocatoria fue confirmada el lunes mediante dos decretos firmados por la presidenta de la Cámara alta, Fernández de Kirchner: uno para dar por superadas las reuniones por videoconferencia y otro para anunciar la realización de una sesión especial desde las 14.



De ese modo, el Senado vuelve a realizar sesiones presenciales después de la efectuada el 12 de marzo de 2020, ocho días antes de que el Poder Ejecutivo Nacional declarara el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus.



Entre los asuntos en agenda figura un proyecto de Declaración con el que se "rechaza la pretensión del gobierno de la República de Chile" de extender los límites de su plataforma continental por sobre territorio de la Argentina.



Otro de los asuntos a discutir será el dictamen en el estudio de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2016 del gobierno de Mauricio Macri, que el actual oficialismo ya anunció que rechazará.



El resto de los asuntos a debatir por los senadores abarcan cuestiones en las que no existen conflictos políticos entre Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT), como una iniciativa para que en todos los establecimientos educativos del país se realice una jornada de sensibilización sobre igualdad y no discriminación en la vejez.



También figura en el temario un expediente para modificar la Ley de Educación Nacional respecto a "espacios de enseñanza y aprendizaje que contemplen la alfabetización financiera".