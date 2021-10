Manzur: "Sin el sector de la construcción, la Argentina no tiene destino"

martes, 5 de octubre de 2021 12:32

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, destacó hoy el papel del sector de la construcción al afirmar que, "sin este sector, la Argentina no tiene destino", y remarcó la necesidad del diálogo para "pensar un futuro mejor", al exponer esta mañana en la apertura de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).



"Este es el sector donde más del 95% son empresas nuestras, empresas familiares a lo largo y ancho de nuestro país, de las cuales más del 90% son pymes", subrayó Manzur en su mensaje, en el que puso el acento también en el "dinamismo" y el "trabajo" que genera la obra pública, además de una "mejor calidad de vida para muchos argentinos y argentinas".



"Sin este sector la Argentina no tiene destino", enfatizó el jefe de Gabinete, quien también hizo hincapié en la búsqueda de previsibilidad y en el diálogo entre los actores: "Estas creo que son las cosas que nos hace bien a todos. Sentarnos en una mesa los trabajadores, el Gobierno, las empresas y mirar hacia adelante para pensar en un futuro mejor en el marco de un contexto difícil y asegurar cierta previsibilidad".



"Capaz sea el momento de sentarnos en una mesa con el mapa de la Argentina, con las asimetrías que tiene y decir `hay que empezar por aquí", agregó. El jefe de ministros también se refirió al lanzamiento del programa "Construir Trabajo e Igualdad", que plantea capacitar a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo en obra pública: "En la emergencia cientos de familias no tienen sustentos y ahí salimos en una emergencia a dar lo que se conoce como sueldos sociales, pero esto hay que capacitar y modificar eso transformándolo rápidamente en trabajo", dijo.



"El mejor igualador social es el trabajo", añadió y enfatizó que esa se trata de la "convicción más profunda del Gobierno nacional" al querer "una Argentina que incluya, que genere oportunidades y mire hacia adelante". De la inauguración de la convención realizada en el predio ferial de La Rural, también estuvieron presentes, el presidente de Camarco, Iván Szczech, el ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires, José Luis Giusti, y el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez.



El titular de la Camarco, detalló que el sector, luego de una "estrepitosa caída de la actividad de un 86% en abril de 2020, y de una pérdida de 76.000 puestos de trabajo, logró, a partir de agosto de 2020, recuperarse durante doce meses de manera ininterrumpida". Szczech subrayó que los niveles de actividad y empleo ya "superaron" los niveles pre pandemia y que se "seguirá profundizando" en búsqueda de los máximos históricos del sector.



En ese marco, el representante del empresariado constructor, celebró el dialogo logrado en el Consejo Económico y Social, y la transformación de propuestas en proyectos y leyes como la de "incentivos fiscales para quienes inviertan en construcción", la "exteriorización fiscal" así como el envío del proyecto de ley de Fomento a los Créditos Hipotecarios.



"Seguramente será tratado y convertido en ley en breve, bridando a los argentos la posibilidad de acceder a una vivienda con créditos hipotecarios que varíen en Coeficiente de Variación Salarial (CVS), anticipó. En la misma línea, el gremialista Martínez subrayó el papel del diálogo: "Sabemos que esta es una industria dinámica, competitiva y que si no hay empresarios, no hay trabajadores, y que si no hay trabajadores, no hay empresarios".



"El sector de la construcción ha sido uno de los más afectados (por la pandemia) y nos ha obligado a todos a buscar y generar consensos para que el país y el sector sigan creciendo", manifestó, en tanto el titular de la cartera de Desarrollo Productivo de la Ciudad de Buenos Aires. Recalcó que en la ciudad "a agosto de este año se otorgaron 200 permisos de construcción, 25 más que en el 2020" y que a julio hubo "2457 escrituras, casi 2000 más que un año atrás.