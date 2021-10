Ante el G20, Fernández se enfocó en "canjear deuda externa por acción climática"

domingo, 31 de octubre de 2021 09:51

El presidente Alberto Fernández remarcó hoy la importancia de "canjear deuda externa por acción climática" y calificó como claves "las menores tasas y plazos de pago más extensos".



Así lo dijo al exponer en Roma durante la segunda sesión plenaria de la jornada final de la Cumbre de Líderes del G20, cuya temática fue "Cambio Climático y Medio Ambiente".

En tanto, líderes del G20 reunidos en Roma acordaron hoy fijar en 1,5 grados el límite máximo del calentamiento global mientras negocian una fecha para alcanzar el objetivo de "emisiones cero" de gases de efecto invernadero, informaron fuentes diplomáticas.



Las fuentes, que participan de la redacción del documento final que se conocerá esta tarde, reafirmaron a Télam la decisión de los participantes de continuar la línea de los Acuerdos de París de 2015 y mantener el techo de 1,5 grados de suba de las temperaturas globales con respecto a los niveles preindustriales para los próximos años.



El acuerdo supone un paso adelante a tres meses de que una iniciativa similar fracasara durante el G20 temático sobre Energía y Medio Ambiente de julio pasado.



De todos modos, según publicó en septiembre el organismo de control Climate Action Tracker (CAT), ninguna de las principales economías del mundo, incluidas todas la del G20, tiene un plan climático que cumpla con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París, de 2015.



Los países desarrollados y emergentes, entre ellos Argentina, que participan desde ayer de la cumbre del G20 en el centro de convenciones La Nuvola de Roma, representan el 80% de las emisiones mundiales de gases nocivos para el ambiente.



En el Acuerdo de París, de 2015, más de 190 países pactaron limitar el aumento de las temperaturas globales muy por debajo de 2 grados por encima de las temperaturas preindustriales, idealmente a 1,5 grados centígrados.



Este domingo, a horas de la conferencia del cierre de la cumbre, las negociaciones estarán centradas en los compromisos que el G20 buscará alcanzar a nivel climático, entre ellos la descarbonización de la energía y el objetivo de llegar a cero emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2050.



Según plantearon a Télam fuentes de la cumbre, una de las posibilidades es que el documento final que será presentado esta tarde por el premier italiano Mario Draghi incluya una referencia a alcanzar los objetivos "hacia mediados de este siglo", para no hacer referencia a una fecha en particular.



Mientras los sherpas (delegados) de cada país continúan negociando los términos del documento final, las principales resistencias para fijar la "emisión cero" en 2050 se da de parte de dos de los líderes que no participan de forma presencial, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping que prefieren que el plazo sea 2060.



Tras haber alcanzado ayer acuerdos en impuestos globales a multinacionales y vacunación a países en desarrollo, un grupo de los líderes de las principales economías del mundo y de países emergentes iniciaron hoy el segundo día de actividades con una visita a la tradicional Fontana de Trevi.



Desde allí partieron luego al centro de convenciones de la cumbre a reunirse con el resto de los jefes de Estado y de Gobierno para participar de las últimas dos sesiones de trabajo de la cumbre, dedicadas hoy a "Cambio climático y ambiente" y a "Desarrollo sustentable".



La visita a la fuente de Trevi se realizó en medio de un operativo de seguridad que blindó el centro romano.



Draghi, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, encabezaron el grupo de 15 líderes, en su mayoría europeos, que tiró la moneda en la fuente.



El grupo, en el que no estaban ni el presidente Alberto Fernández ni el mandatario estadounidense Joe Biden, había recibido una moneda de un euro de parte del Gobierno italiano para lanzarla a la fuente construida entre los siglos XVII y XVIII e inmortalizada en La Dolce Vita de Federico Fellini.



Ayer, la primera jornada de trabajo de la que participó también el presidente argentino estuvo centrada en el acuerdo alcanzado para fijar un impuesto mínimo a nivel global para las grandes multinacionales, así como el compromiso para que el 70% de la población mundial sea vacunada durante 2022.