Ola de calor en Argentina: cuándo llegará el alivio

jueves, 28 de octubre de 2021 12:27

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este jueves temperaturas máximas de más de 30 grados en casi todo el país y estima que hacia el fin de semana comenzarán a descender las marcas térmicas de manera paulatina.



El organismo emitió un alerta de temperaturas extremas de color amarillo para el centro y norte de la provincia de Córdoba, que implica un "efecto leve a moderado en la salud sobre todo para los grupos de riesgo, como bebés y niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas".



"Está haciendo muchísimo calor y de hecho se están batiendo un montón de récords desde el lunes", señaló en diálogo con Télam Cindy Fernández, meteoróloga del SMN.



El martes, la ciudad de Buenos Aires registró su máxima histórica para el mes de octubre con 36.3, un récord que también se superó en las localidades bonaerenses de San Fernando con 36.3, donde llegó por encima de los 35.3 del 27 de octubre de 2014; en El Palomar con 35.3 (el anterior de 32.8 se registró en octubre 2002) y en San Miguel con 35.2, apenas tres décimas más que en octubre de 2014.



Sin embargo, la especialista advirtió que "no hay ola de calor en ninguna región del país porque las mínimas están prevaleciendo bajas".



"Si bien estamos teniendo temperaturas máximas muy altas, las mínimas no están llegando a los umbrales para que se declare ola de calor", explicó.



Los parámetros dependen de cada localidad y, en el caso de CABA, el umbral de las temperaturas mínimas es 22 grados, precisó Fernández.



Asimismo, explicó que se habla de ola de calor en "períodos cálidos que son excepcionales que ocurren menos del 10% de las veces durante el verano".



Respecto a las marcas térmicas registradas inusuales para la época, Fernández indicó que se produjo "una combinación de factores que hicieron que las temperaturas sean un poco más elevadas de lo que estábamos acostumbrados".



Entre ellos, destacó el cielo despejado y una masa de aire "muy cálida que está en la región y es muy seca, lo que ayuda a que las temperaturas aumenten rápido durante la tarde, pero también favorecen a que haya amplitud térmica durante el día, por eso no estamos hablando de ola de calor".



Según las proyecciones del SMN, las temperaturas continuarán elevadas en gran parte de Argentina, incluso en la provincia de Santa Cruz se esperan para hoy temperaturas por encima de los 20 grados.



"Desde lo que es el centro de Patagonia hasta el norte prácticamente todas las provincias van a estar superando los 30 grados y desde la zona central para arriba es posible que superen los 35 grados hoy, Incluso algunas provincias del norte podrían llegar hasta los 40 grados", detalló Fernández.



Respecto a la jornada de mañana, la meteoróloga explicó que "va a ser un día muy parecido a hoy con la diferencia de que en el sur patagónico va a empezar a tener un descenso de temperatura por el avance de una masa de aire frío".



Y continuó: "Para el domingo el alivio va a llegar a todo lo que es el centro norte de Argentina y el lunes el descenso se va a notar prácticamente en todo el territorio nacional".



De forma paulatina, las temperaturas descenderán desde el viernes y durante todo el fin de semana, de sur a norte, y a la ciudad de Buenos Aires el alivio llegará el sábado por la noche, según el pronóstico del SMN.



En la Ciudad se espera para el día domingo una máxima de 24 grados y una mínima de 16.