Habilitaron construcciones no tradicionales para participar del Procrear

jueves, 28 de octubre de 2021 09:51

El Ministerio de Desarrollo Territorial creó el Registro de Prototipos de Construcciones Alternativas del Programa Procrear, que habilita la inscripción de prototipos de viviendas realizados a través de construcciones no tradicionales, a partir de la resolución 20/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial.



La misma determinó que el Registro tendrá, entre otros objetivos, establecer las calidades y condiciones mínimas de terminación de las obras que deberán respetar las ofertas, reducir los tiempos de ejecución, presentar las premisas constructivas básicas a las cuales deberán ajustarse los oferentes y definir lineamientos generales sobre las especificaciones técnicas particulares de cada uno de los rubros e ítems de las obras.



"Habilitamos por primera vez un registro para empresas, cooperativas y todo tipo de organización que fabrique viviendas a través de construcciones no tradicionales. Esto es, cualquier sistema constructivo alternativo a los tradicionales", indicó a Télam el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini.



El funcionario destacó que "este Registro va a permitir que quienes logren la validación y la certificación de calidad que se requiere, puedan participar activamente en el Procrear II que ya lleva más de 38.000 créditos de construcción otorgados, es decir, que hay más de 38.000 viviendas en ejecución en el país".



"Entendemos que, a futuro, a partir de este Registro, van a poder también ser parte construcciones alternativas no tradicionales que no solamente redundan en más puestos de trabajo para este tipo de empresas, cooperativas, pymes, sino también que acortan los plazos de ejecución de las viviendas y mejoran las calidades de aislación térmica", afirmó Scatolini.



Además, remarcó que estas construcciones "se vinculan también por supuesto con el medio ambiente de una manera muy virtuosa", porque precisó que "la mayoría de estas tipologías de vivienda tienen características constructivas que las hacen muy valiosas en la necesidad del cuidado medioambiental".