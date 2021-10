Fernández: “Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar”

miércoles, 27 de octubre de 2021 19:29

El presidente Alberto Fernández resaltó hoy la figura del exmandatario Néstor Kirchner, al definirlo como una "guía" y la "luz que todos seguimos", a la vez que ponderó el "significado" de su figura en la "historia argentina".

"Hoy es un día singular, se cumple un año más que Néstor nos dejó físicamente", recordó Fernández al encabezar el acto de homenaje al expresidente en la ciudad bonaerense de Morón.

El presidente encabezó un acto en el estadio del Club Deportivo Morón, al cumplirse 11 años del fallecimiento de Kirchner. Allí asistieron militantes del peronismo, dirigentes, funcionarios y representantes de los Derechos Humanos, entre otros.

“La Argentina estaba en default cuando asumimos, más allá de que no lo hayan declarado. La Argentina que Néstor recibió es muy parecida a la que nosotros recibimos. Si algo tenemos de fuerte es el bagaje de experiencia que pudimos acumular con Néstor para hacer frente a los problemas que estamos teniendo”, comenzó el jefe de Estado.

Luego agregó: “Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar. Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. No vamos a hacer un acuerdo que postergue a los argentinos”.

En la ocasión Fernández criticó hoy a los medios de comunicación que le exigen a su administración un "rumbo que nos sigue endeudando y postergado la Argentina, que condiciona su crecimiento y desarrollo".

Fernández aseguró hoy que "nada hay más importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos que han caído en ese pozo", y afirmó que el país sólo será "posible" como Nación "si ponemos en el escenario del desarrollo a todos" los ciudadanos.

"No pensamos en un país para pocos sino para todos; no tenemos esa idea que dice que en Argentina sobran 20 millones de habitantes", planteó el mandatario.