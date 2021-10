Volvía de hacer unas compras y lo mataron de un tiro en la cabeza

martes, 26 de octubre de 2021 18:36

Un joven de 27 años fue asesinado de un balazo en la cabeza por delincuentes que lo sorprendieron cuando regresaba de realizar unas compras y bajaba de su auto en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



Los asaltantes no robaron el auto ni ninguna otra pertenencia de la víctima, por lo que aún se investiga si el crimen se produjo en el marco de un asalto o si existió alguna otra motivación, agregaron los voceros.



El hecho ocurrió cerca de las 20.30 de anoche frente a una vivienda ubicada en las calles Unamuno y Barcelona, cuando Brian Oscar Domínguez bajaba de su Volkswagen Gol color negro después de realizar unas compras a solo dos cuadras de su domicilio.



En esas circunstancias, se aproximaron tres delincuentes, uno de ellos armados, quienes lo abordaron y lo asesinaron de un tiro a la altura del parietal derecho.



A raíz de la herida sufrida, Domínguez murió en el lugar, lo que fue constatado por personal del servicio médico municipal para su traslado.



En tanto, los asaltantes escaparon a pie sin concretar el robo del vehículo, ni de su billetera, ni de otras de sus pertenencias.



Una vecina que presenció el hecho contó a la policía que alcanzó a ver cuando los delincuentes pasaban por el frente de la casa de la víctima y, al ver que se bajaba del auto, "se le fueron encima y sin mediar palabra lo balearon", dijeron las fuentes.



La investigación se encuentra a cargo de efectivos la comisaría 7ma. de Villa Centenario y de la DDI de Lomas de Zamora, quienes realizaban los peritajes de rigor y analizaban imágenes de cámaras de seguridad de la zona en busca de los delincuentes.



Es que al menos una cámara de seguridad privada detectó el paso de los presuntos autores del homicidio momentos antes de concretarlo, por lo que intentan identificarlos.



Por su parte, Yanina, hermana de la víctima, dijo esta mañana al canal Telefe que alcanzó a escuchar el disparo y que, cuando salió, su hermano estaba en el piso.



"Anoche yo estaba en el fondo de mi casa, él vive en la parte de adelante. Escucho un disparo y automáticamente escuché los gritos de los vecinos llamándome. Yo también había llegado cinco minutos atrás y me podía haber tocado a mí", contó.



"Me dicen que le dieron un disparo a Brian, cuando corro lo veo con un disparo en la cabeza, ya inconsciente", agregó la mujer.



"Los vecinos me dijeron que eran tres (delincuentes) y no saben si fue un intento de robo. Fueron dos segundos en que le arrebataron la vida y se dieron a la fuga", continuó.



La hermana de la víctima contó que Brian había llegado un rato antes de su trabajo y que salió a realizar unas compras con el auto.



"Cuando vuelve sube el auto a la vereda y lo interceptan estas tres personas...le arrebataron la vida a un pibe bueno, a un pibe trabajador. No le sacaron nada, el auto, la billetera, nada", se lamentó.



La mujer agregó que anoche otro chico que vive en la zona denunció que le robaron, lo lastimaron y le gatillaron un arma en la cabeza, aunque la bala no salió.



Sobre el momento en el que mataron a su hermano, Yanina dijo que "hay una testigo que vio todo, ya declaró, y hay otros testigos que vieron la fuga".



"Le dispararon con una 9 milímetros. Es muy injusto esto, estamos pidiendo ayuda, si pueden aportar datos, cámaras. Estamos pidiendo justicia", manifestó, al tiempo que agregó que hay un domo a una cuadra y media aunque no sabe si funciona.



La investigación por el momento caratulada "homicidio", se encuentra a cargo del titular de la Unidad Funcional de Instrucción (5) de Lomas de Zamora, Marcelo Domínguez, y María Fernanda Anaya, quienes ordenaron las diligencias de rigor, entre ellas la autopsia para las próximas al cuerpo de la víctima que se realizará en la morgue judicial de Lomas de Zamora.