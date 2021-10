TInelli criticó al gobierno por el conflicto mapuche: "protejamos la Patagonia de vándalos

lunes, 25 de octubre de 2021 13:38

El conductor Marcelo Tinelli se plegó a las críticas que recibió el Gobierno por su posicionamiento ante el conflicto desatado en el sur del país y compartió un petitorio de Change en el que le exige al Ministerio de Seguridad de la Nación "que actúe en defensa de los pobladores de inmediato".

"Protejamos la Patagonia de vándalos", señaló en un mensaje que difundió a través de su cuenta de Twitter en el cual arrobó a la cuenta del presidente, Alberto Fernández, y la del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Por su parte, el texto que apunta a juntar firmas para terminar con el conflicto en Río Negro sostiene: "¡Hola! Me llamo Claudia y estoy muy preocupada por lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. La Patagonia está en peligro por los actos de vandalismo y usurpación de pseudo mapuches que ponen en peligro personas, animales y bienes. Todo esto con total impunidad".

"Los habitantes están indefensos ante ataques de personas que actúan con total impunidad", indica el mensaje, y agrega: "El Estado Nacional, los Estados Provinciales tienen la OBLIGACIÓN de actuar en defensa de los pobladores que habitan nuestros suelos, que con trabajo y esfuerzo han levantado sus casas y que estos vándalos destruyen en nombre de no sabemos que oscuros propósitos... No seamos indiferentes, exijamos que esto se frene YA, porque ya estamos llegando tarde!.

Tinelli se mostró en apoyo del Gobierno desde el inicio de la gestión del Presidente, pero sus críticas se iniciaron a raíz de la intervención del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, en una audiencia por la libertad de Facundo Jones Huala. "No puedo creer que este Gobierno defienda a este violento, que incendiaba oficinas públicas, que usurpaba propiedades privadas.

Bah, en realidad todo lo que dicen, después no lo cumplen. Así que no tengo que tener más expectativas", disparó el conductor de ShowMatch desde su cuenta de la citada red social.

En la misma línea, semanas atrás, el empresario compartió a través de un retuit los dichos que manifestó el ministro de seguridad provincial, Sergio Berni, quien tildó de "terroristas" los actos protagonizados por un sector de los mapuches en la Patagonia.