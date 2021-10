Más de 2 millones de trabajadores recibieron el complemento para el salario familiar

lunes, 25 de octubre de 2021 17:12

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagó hoy el complemento mensual por medio del cual se duplicará el monto del salario familiar, un beneficio de "carácter permanente" que beneficiará "a más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras a partir del aumento del 100% de las asignaciones familiares de más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes", informó el organismo.



"Con esta medida, que duplica el Salario Familiar que reciben por sus hijas y sus hijos, estamos poniendo en valor el esfuerzo de más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores", estimó a través de un comunicado la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, quien consideró que el pago del complemento "es un incremento de ingresos muy importante para estas familias", ya que permitirá duplicar el monto de las asignaciones familiares que recibe ese franja de la población.



Además, Raverta recordó que "durante el gobierno de Mauricio Macri las asignaciones familiares perdieron 20 por ciento de su poder adquisitivo", consignó el comunicado difundido por la Anses.



El organismo de la seguridad social detalló que el pago del complemento mensual del Salario Familiar alcanzará "a todas las trabajadoras y trabajadores registrados con hijas e hijos a cargo que cuenten con ingresos familiares de hasta 115.062 pesos".



También recibirán el beneficio quienes estén inscriptos como monotributistas en las categorías A, B, C o D, al igual que para los titulares de la prestación por desempleo.



En declaraciones a El Destape radio, Raverta explicó hoy por la mañana que el pago del complemento de la asignación familiar, que fue anunciado por el presidente Alberto Fernández la semana pasada, "va a impactar en las cuentas (sueldo) sin hacer ningún trámite con el monto duplicado de las asignaciones familiares".



La funcionaria se refirió asimismo a la decisión de depositar el monto de la Tarjeta Alimentar en la cuenta bancaria de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), sobre lo cual planteó que el Ejecutivo resolvió "unificar el modo y el calendario de pagos".



Luego subrayó que la unificación del plan Alimentar y la AUH implica "una readecuación del instrumento" que permitirá que las familias puedan utilizar ese monto "en comercios de cercanía", ya que hasta ahora la Tarjeta Alimentar "se podía usar sólo en lugares donde hay postnet" y no permitía "sacar el dinero" del cajero automático.



"Es muy importante para que se promueva también a los comercios de cercanía y ayuda a la gente a organizar mejor sus economías", valoró la titular de la Anses.



En esa línea, remarcó el "esfuerzo que estamos haciendo como Gobierno" para que "el esfuerzo que hacen las familias no quede en manos de los que establecen los precios de referencia", en alusión a las cadenas de hipermercados y grandes centros de comercialización.



"Es muy importante para una madre saber lo que cuesta un litro de leche porque afecta en la planificación de los pocos recursos que tiene. Y digo madre porque el 94% de las titulares de las tarjetas Alimentar son mujeres", añadió.



Y en el mismo sentido agregó: "Los aumentos de precios afectan especialmente a los sectores que más esfuerzos tienen que hacer. A eso también apuntamos con la unificación. Esta medida va a permitir ampliar la búsqueda de precios y generar mayor competencia".



"La Asignación Familiar y la AUH perdieron 20 puntos de valor adquisitivo durante el gobierno de Macri. Y eso estamos recuperando con estas medidas", concluyó.