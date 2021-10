Guzmán, sobre control de precios: "el Estado no se puede quedar de brazos cruzados"

lunes, 25 de octubre de 2021 22:08

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó esta noche que "si hay unos pocos que no quieren cooperar con el control de precios, el Estado no se puede quedar de brazos cruzados", al tiempo que advirtió que "hay quienes quieren generar un escenario de incertidumbre y nosotros vamos a cumplir con nuestro pacto electoral que es un pacto con el pueblo".



Guzmán, en diálogo con el canal de cable C5N, afirmó que "las empresas alimenticias son las que más se han beneficiado".



El ministro expresó que "en una economía donde hubo una crisis macro muy fuerte, las expectativas juegan un rol clave. En esa lógica se enmarca el acuerdo de precios. Hace falta que todos podamos coordinar, muchos en el sector privado lo hacen y que los precios cuidados sean un ancla más".



Guzmán descartó fisuras o cuestionamientos a la política de control de precios y sostuvo que "nadie se corta solo en el Gobierno y la estrategia del control de precios tiene el apoyo de todo el gabinete".



Luego, añadió que "hay que entender que la inflación es multicausal, la falta de generación de divisas, el Estado que no tiene la posibilidad de contar con más crédito y las expectativas donde estabilizar los precios, todas estas son causas de la inflación. La lucha contra la inflación es una tarea colectiva donde el sector privado debe colaborar".



Más adelante, el ministro remarcó que "la recuperación económica es fuerte y va a ser un poco superior el crecimiento estimado para todo el año. La industria y la construcción se han recuperado y el salario se está recuperando junto con el empleo privado. Todo esto se está logrando luego de lo que denominamos la doble crisis, la que dejó Juntos por el Cambio y la derivada por la pandemia".



El ministro se mostró más enfático políticamente al señalar que "la Argentina se debe a sí misma las condiciones para construir una Nación. En el tema de los precios, hay sectores que están jugando políticamente. Juntos por el Cambio formó una alianza con el establishment en contra de los intereses del pueblo. La posición de algunos dirigentes opositores es anti argentina anti los intereses de la patria".



Tal como lo hizo en la víspera, el jefe del Palacio de Hacienda volvió a descartar una devaluación del peso, al explicar que "lo que estamos viendo con el dólar, es una cuestión comunicacional que alienta una devaluación. Las exportaciones vienen creciendo de manera muy fuerte y las reservas del Banco Central están creciendo. El propio mercado anticipa un dólar a fin de año 107/108 pesos. Lo que tenemos son condiciones que nos permiten mantener el tipo de cambio. El año pasado también decían lo mismo y ahora decimos lo mismo no va a haber ningún salto devaluatorio".



En relación con la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Guzmán remarcó que "hay que entender que el principal problema, es la deuda con el FMI. Lo peor que puede pasar, lo peor de todo, es un mal acuerdo. Un mal acuerdo sería renegociar en las condiciones que impone el poder financiero internacional. Lo que hizo el FMI fue financiar la campaña de Macri y nosotros queremos refinanciar la deuda en cuotas más cómodas, pero patear el tablero también es un problema. Queremos tener un acuerdo dentro de lo que nosotros consideramos sano para la Argentina".



El ministro de Economía hizo un llamado a la oposición para que se sumen al reclamo para que el FMI elimine los sobrecargos que cobra por la deuda que estimó en unos 1.000 millones de dólares por año. "Pídanle al FMI que elimine los sobrecargos al país. El Grupo de los 20 pidió la revisión de los sobrecargos. El Gobierno ha dado pasos importantes con el objetivo de llegar a un acuerdo que sea bueno para la Argentina. Lo que hace falta es que los distintos factores de poder de la Argentina actúen en favor de la Argentina".



Finalmente, Guzmán afirmó que "el poder adquisitivo del salario se está recuperando".