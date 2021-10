El intercambio comercial cerró septiembre con un superávit de US$ 1.667 millones

jueves, 21 de octubre de 2021 17:50

El intercambio comercial de septiembre dejó un superávit de US$ 1.667 millones, con un incremento del 178% respecto del saldo positivo de US$ 598 millones registrado en igual mes del 2020, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En septiembre, las exportaciones sumaron US$ 7.553 millones, con un crecimiento interanual del 59,8%; mientras que las importaciones ascendieron a US$ 5.886 millones, 42,6% más que en igual mes del 2020.

De esta forma, en los primeros nueve meses del año, el intercambio comercial marcó un saldo favorable de US$ 12.322 millones, con una mejora de 4% respecto a los US$ 11.837 millones registrados entre enero y septiembre del 2020.

En septiembre, los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron: Brasil, China, Chile, India, Estados Unidos, República de Corea, Vietnam, Países Bajos, Perú y España, en ese orden, los cuales en conjunto acumularon el 59,3% del total de ventas externas.

En tanto, los diez principales países de origen de las importaciones fueron: China, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Paraguay, India, Tailandia, Italia, México y España, los que representaron el 70,4% del total de compras al exterior.

Los superávits más importantes de septiembre correspondieron al comercio con Chile, US$ 344 millones, República de Corea US$ 274 millones; India, US$ 245 millones; Vietnam US$ 226 millones; Países Bajos, US$ 216 millones; Brasil, US$ 214 millones; Perú US$ 166 millones; Argelia US$ 148 millones; Indonesia US$ 110 millones y Malasia US$ 99 millones.

Mientras que los mayores déficits se registraron con China, con US$ 665 millones; Alemania US$ 168 millones; Estados Unidos US$ 151 millones; Tailandia US$ 119 millones; México US$ 83 millones; Egipto US$ 62 millones; Francia US$ 43 millones; Italia US$ 42 millones; Paraguay US$ 34 millones; y Hungría US$ 29 millones.

Durante septiembre, las exportaciones netas de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja (porotos de soja, excluidos para siembra; aceite de soja en bruto; harina y pellets de la extracción del aceite de soja; y biodiésel y sus mezclas) registraron un superávit de US$ 2.110 millones, 1.098 millones superior al mismo período del año anterior.

Esto se debió a una suba de US$ 1.005 millones en las exportaciones y una caída de US$ 94 millones en las importaciones.

En tanto, el intercambio neto (exportaciones menos importaciones) de vehículos automóviles, tractores, sus partes y accesorio, presentó un saldo negativo de US$ 27 millones de dólares, 11 millones mayor al déficit registrado en septiembre de 2020.

Las exportaciones aumentaron US$ 69 millones y las importaciones, US$ 81 millones, ambas respecto a igual mes del año anterior.

El informe del Indec detalló que en septiembre las exportaciones alcanzaron 7.553 millones de dólares y las importaciones, 5.886 millones de dólares, lo que determinó que el intercambio comercial -exportaciones más importaciones- reflejara un aumentó de 51,8% en relación con igual mes del 2020, cuando se ubicó en 13.439 millones de dólares.

En septiembre, todos los rubros registraron variaciones positivas en materia de intercambio comercial, salvo vehículos automotores de pasajeros, que cayó 36,4%; mientas que los bienes de capital aumentaron 35,0%; los bienes intermedios, 54,6%; combustibles y lubricantes, 77,8%; piezas y accesorios para bienes de capital, 51,2%; y bienes de consumo, 20,1%.