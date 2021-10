"Me culpaba": declaró otra presunta víctima en el juicio por abuso contra Lautaro Teruel

sábado, 2 de octubre de 2021 13:53

La segunda víctima de abuso sexual en el marco del juicio que desde el lunes pasado se desarrolla en Salta, contra Marcos Lautaro Teruel, declaró hoy y dio su versión del hecho, mientras que lo propio hizo uno de sus coimputados, en una extensa jornada.



Fuentes judiciales informaron que la quinta jornada del juicio seguido contra Marcos Lautaro Teruel, Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, imputados por delitos de abuso sexual, comenzó hoy con la declaración de la denunciante en la causa acumulada que involucra a los tres acusados.



Se trata de un hecho que habría ocurrido en enero o febrero de 2014, en la casa de Teruel, cuando la víctima tenía 19 años.



La joven, notablemente quebrada, declaró sin la presencia de los imputados y el público en la sala, y en ese marco ratificó el abuso y brindó detalles del hecho, al tiempo que se supo que recibió contención psicológica antes de brindar su testimonio.



La denunciante contó que en enero o febrero de 2014, se encontró con Teruel, Farfán y Rodríguez en un bar de la calle Balcarce, de la capital salteña, y tras beber algunas cervezas se dirigieron a una fiesta en el barrio El Huaico.



La víctima dijo que días antes había conocido a Rodríguez en la casa de una amiga y le había gustado, por lo que esa noche bailaron, se besaron y, en un rincón más privado, “todo comenzó a subirse de tono”.



En determinado momento, los imputados decidieron irse y le propusieron pasar por un boliche de calle San Luis, pero como el local estaba casi vacío, decidieron ir a la casa de Teruel.



La denunciante apuntó que Rodríguez la llevó de la mano a una habitación, donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas, pero cuando estaban allí, entró Teruel desnudo y la abusó.



La mujer manifestó que Rodríguez no dijo nada y salió de la habitación, tras lo que ingresó Farfán, también desnudo.



La joven aseguró que se sintió “horrible” y que cuando quedó sola en la habitación le costó reaccionar, que estaba muy nerviosa y perdida.



Asimismo, reveló que se vistió y salió de la habitación, tras lo que se retiró en un taxi junto a Farfán, porque vivía cerca de su casa, pero en el camino no hablaron.



En diciembre de 2018, la víctima hizo una publicación de esta experiencia en la red social Facebook, luego de una charla que mantuvo con una amiga, en Buenos Aires, y precisó que en ese momento escribió un borrador y, en un impulso, lo publicó, como “un desahogo”.



La joven comentó que después del hecho comenzó a tener ataques de pánico y que intentó hacer terapia, pero no pudo continuar porque no podía hablar de lo ocurrido en casa de Teruel.



“El hecho de reprimir tanto el tema hizo que, a lo largo del tiempo, empezara a manifestar problemas en relación a otras personas, cierta fobia social, y problemas de autoestima. Me culpaba”, explicó la denunciante.



Teruel llegó al juicio, iniciado el lunes pasado, con dos causas.



En el primer expediente, Teruel está imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño en la salud de la víctima, en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño.



En tanto, en la causa acumulada está acusado, junto a Rodríguez y Farfán, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas.



El proceso oral y público está a cargo de los jueces de la Sala III del Tribunal de Juicio de Salta, Carolina Sanguedolce, María Gabriela González y Pablo Farah.



Tras el testimonio de la víctima, declararon otras dos testigos y, finalmente, cerca de las 17, Rodríguez optó por dar su versión del hecho, se declaró inocente y rompió en llanto.